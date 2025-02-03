Морально устаревшую систему координат, высот и измерений в РК заменили на новую

Технологии
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Благодаря чему будет создана единая цифровая картографическая экосистема

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан создал собственную геодезическую систему координат с сетью постоянно действующих референцных станций по итогам аудита ВАП РК, передает Kazpravda.kz  

По рекомендации Высшей аудиторской палаты правительством РК реализован проект «Национальная инфраструктура пространственных данных», который направлен на обеспечение самодостаточности республики в области геодезии и картографии.

В ходе проведенного ранее госаудита эффективности управления земельными ресурсами, геодезии и картографии было установлено, что в Казахстане не было своей геодезической системы координат, что затрудняло создание единой цифровой картографической экосистемы.

На момент проверки в республике применялась система координат, высот, гравиметрических и спутниковых измерений, созданная еще в середине прошлого века. В наши дни она технически и морально устарела. В этой связи ВАП рекомендовала правительству принять безотлагательные меры по установлению собственной геодезической системы координат и созданию спутниковой геодезической сети.

В решении этого, МЦРИАП успешно завершен масштабный бюджетный инвестпроект «Национальная инфраструктура пространственных данных». На сегодня все запланированные задачи выполнены в полном объеме.

Так, в промышленную эксплуатацию введена информсистема «Государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных». Этот инструмент предоставляет госорганам и другим заинтересованным сторонам доступ к актуальным и точным пространственным данным, необходимым для эффективного управления территорией.

«Наряду с этим, с 1 января 2025 года запущена современная госсистема координат QazTRF-23 (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023, Казахстанская земная координатная отсчетная основа 2023 года) и сеть постоянно действующих референцных станций (CORS). Созданная таким образом координатная система обеспечит высокое качество геодезических и картографических данных, а также станет основой для дальнейшего развития инфраструктуры пространственных данных РК. Благодаря внедрению QazTRF-23 существенно возрастет точность геодезических измерений, открывая перед государством широкие перспективы в области территориального планирования, строительства и создания современных систем управления данными», - отметили в госоргане. 

Все эти нововведения знаменуют новый этап цифровизации геодезии и картографии в Казахстане, создавая прочную основу для будущего развития и интеграции в международное геопространственное сообщество, добавили в ВАП.

#модернизация #цифровизация #ВАП #система измерений

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