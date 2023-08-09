Мораторий на создание единых операторов могут ввести в Казахстане

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане проводятся 33 расследования по нарушениям антимонопольного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по защите и развитию конкуренции.

Фото: пресс-служба АЗРК

«С начала года завершено 48 расследований по нарушениям антимонопольного законодательства, расследуется еще 33 дела. При этом на недобросовестных субъектов рынка наложен штраф более чем на 3,5 млрд тенге. На рассмотрении судов находятся более 40 антимонопольных дел.

По итогам проведенной совместной работы с участием правоохранительных органов в бюджет взыскано 15 млрд тенге (2022 год и 1-е полугодие 2023-го). Таким образом, наблюдается как увеличение числа проводимых расследований, так и суммы наложенных штрафов. Совершенствуется практика проводимых расследований и их рассмотрения в судах», – представили итоги работы агентства за полугодие на коллегии.

Вместе с тем базовым направлением АЗРК остается анализ товарных рынков.

На рынках оптовой реализации электроэнергии промышленные потребители получили прямой доступ к ресурсам электростанций за счет исключения посредников – розничных энергоснабжающих организаций, что позволило снизить прямые издержки на 4,5 млрд и более тенге.

На рынке оптовой реализации коммунально-бытового угля региональным угольным тупикам также обеспечили прямой доступ к угольным месторождениям, что снизило их затраты на сумму более 5,6 млрд тенге.

На рынке энергетического угля ввиду его монопольного состояния и непрозрачного ценообразования введут прямое регулирование цен основных участников рынка.

Агентство продолжает работать над сокращением единых операторов.

«В рамках специального права предложено регулировать деятельность 17 операторов, которые уже внесены в соответствующий реестр. Также сформирован пул операторов, которые должны быть переданы в конкурентную среду.

Вместе с тем при изучении законодательства АЗРК выявило 17 новых операторских функций. В этой связи по инициативе агентства премьер-министр дал поручение внести на рассмотрение президента предложение по введению моратория на создание единых операторов», – сообщили в антимонопольном органе.

С марта 2022 года агентство мониторит деятельность лиц, оказывающих меры государственной поддержки, на предоставление субъектам рынка равного доступа. Так, установлено, что при равнозначных условиях акиматы в Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях принимали разные решения, которые привели к ограничению конкуренции и равного доступа к мерам господдержки. В их адрес вынесены уведомления.

Комментируя, председатель АЗРК Марат Омаров отметил, что усматривается «персонализация мер государственной поддержки», когда преимущественно поддерживается крупный бизнес. В связи с этим глава ведомства поручил территориальным департаментам усилить мониторинговую работу.

#экономика #АЗРК #монополия #конкуренция #Омаров

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