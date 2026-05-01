Море любит сильных

В эти дни особое внимание традиционно уделяется людям в погонах – тем, для кого служба в армии стала настоящим призванием. Один из них – лейтенант Жанбек Газизов, чья жизнь тесно связана с морем и требует не только физической выносливости, но и особой психологической устойчивости.

В 2014 году он пришел в армию рядовым, не имея за плечами военного образования, но обладая главным – внутренней увереннос­тью в правильности выбранного пути. С детства мечтая о военной карьере, он не свернул с этой дороги даже после окончания гражданского вуза. Напротив, именно тогда его решение только окрепло.

Спустя более десяти лет службы Жанбек Газизов – офицер, возглавляющий учебно-тренировочный комплекс водолазов в Актау. За это время он прошел все ступени профессионального становления, накопил значительный практический опыт и теперь сам занимается подготовкой специалистов, от которых нередко зависят безопасность людей и техническое состояние морских судов.

Работа водолазов на Каспии имеет стратегическое значение и выходит далеко за рамки учебных задач. Речь идет не только о техническом обслуживании флота, но и о безопасности судоходства и людей. В условиях замкнутого моря, где активно ведется добыча нефти, работают порты и проходит транспортировка грузов, подводная инфраструктура требует постоянного контроля.

Водолазы обследуют днища судов и гидротехнические сооружения, выявляют повреждения, устраняют последствия аварий и участвуют в поисково-спасательных операциях. Нередко именно от их оперативности и профессионализма зависит предотвращение экологических угроз и крупных инцидентов.

– Каспий – это не только море, но и зона высокой ответственнос­ти. Здесь проходят суда, работает инфраструктура, связанная с промышленностью. Любая неис­правность под водой может привести к серьезным последствиям. И наша задача – вовремя обнаружить проблему и устранить ее, – отмечает Жанбек Газизов.

Учебно-тренировочный комплекс, которым руководит офицер, – это специализированная база, где проходят подготовку водолазы Военно-морских сил, спасатели и представители других служб. Обучение здесь строится с учетом специфики каждого подразделения. В группах – не более 10–12 человек, что позволяет уделить внимание каждому курсанту. Продолжительность курсов варьируется от одной до четырех недель в зависимости от уровня подготовки и поставленных задач.

Процесс обучения выстроен поэтапно. Сначала – теоретическая база: будущие водолазы изучают технику безопасности, особенности работы под водой, оборудование и алгоритмы дейст­вий в нештатных ситуациях. Затем – практика в контролируемых условиях. Специальный бассейн позволяет отработать базовые навыки без риска для жизни. И только после этого специалисты допускаются к занятиям в открытом море.

Такая последовательность – не формальность, а жизненная необходимость. Работа водолаза связана с повышенной опас­ностью: ограниченная видимость, давление, необходимость дейст­вовать быстро и точно. И поэтому, помимо профессиональных навыков, большое значение имеют выдержка, самоконтроль и дисциплина.

Как отмечает сам Жанбек Гази­зов, служба под водой накладывает особую ответственность.

– Бывают разные ситуации, и каждая требует максимальной концентрации. Сейчас наша задача – не только выполнять работу, но и передавать опыт другим. А это двойная ответственность, – говорит офицер.

Материально-техническая база комплекса соответствует современным требованиям. Установлены системы фильтрации воды, высоконапорные компрессоры, а также специализированные тренажеры. Один из них имитирует прыжки в воду с вертолета – ­элемент подготовки, необходимый для работы в экстренных условиях. Такие технологии позволяют максимально приблизить тренировочный процесс к реальным задачам.

Задачи водолазов разнообразны и требуют высокой квалификации. Это осмотр и техническая проверка судов, очистка винтов от посторонних предметов, обследование корпусов, выполнение спасательных и аварийных работ. Для каждого направления разработаны отдельные прог­раммы подготовки, что делает обучение более точным и эффективным.

Важно и то, что инструкторами в комплексе работают люди, которые сами прошли путь от новичков до профессионалов. Их опыт – это не теория, а годы реальной службы, в том числе в сложных условиях. Именно такой подход позволяет готовить специалистов, способных дейст­вовать уверенно и грамотно в любой ситуации.

По словам Жанбека Газизова, военная служба – это постоянное движение вперед. Каждый этап требует новых знаний, навыков и работы над собой.

– У службы есть строгие правила, но главное – честно и качественно выполнять свою работу, – отмечает он.

Военно-морские силы Казахстана сегодня – это не только техника и корабли, но прежде всего люди, готовые работать в самых непростых условиях. И среди них есть те, кто выбрал для себя одну из самых сложных и ответственных специализаций – службу под водой.