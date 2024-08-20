Лесные пожары бушуют на юге Франции

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Власти Франции эвакуировали тысячи отдыхающих из кемпингов и других туристических локаций в связи с лесными пожарами, охватившими юг страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Как пишет газета-таблоид Daily Mail, только из кемпинга рядом с прибрежным городом Кане-ан-Руссийон недалеко от Перпиньяна были спасены З тыс. туристов. Помимо этого, десятки граждан покинули свои дома в Монпелье.

В материале также говорится, что пожар в Монпелье, вспыхнувший недалеко от шоссе, ведущего к испанской границе, уничтожил не менее 300 га земли.

Все выходные, 17 и 18 августа, пожарные пытались устранить огонь, однако к утру понедельника потушить возгорание не удалось. Более того, на сегодня всё ещё сохраняется высокий риск новых пожаров.