Мошенническую АТС выявили в Алматы

Задержан 30-летний приезжий из Павлодара, в съемном арендованном офисе которого обнаружен SIM-box с 512 слотами, а также 1 620 SIM-карт.

«Данное оборудование используется интернет-мошенниками для активации различных интернет-сервисов и мессенджеров, оставаясь при этом анонимными. Кроме того, оно используются для регистрации аккаунтов, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев, находясь фактически в другой стране. Задержанный сообщил, что согласился на работу, которая заключается в настройке и подключении данного оборудования и в периодической замене SIM-карт в слотах. Эти показания будут тщательно проверены в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 213 УК РК, — расказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапяев.