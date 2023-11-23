Мошенничество на 12 млн тенге: казахстанца в розыске экстрадировали из Латвии

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Латвии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК

Скриншот с видео: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Сегодня сотрудники генеральной прокуратуры, Интерпола МВД при содействии министерства иностранных дел РК экстрадировали из Латвийской Республики гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

«В 2016 году подозреваемый в группе лиц реализовал потерпевшему не принадлежащую им квартиру, нанеся покупателю ущерб в 12 млн тенге.

После преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск, а в последующем задержан в Латвии», – уточнили в ГП.

Мужчина водворен в следственный изолятор Астаны.

Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 

#мошенничество #Генпрокуратура #экстрадиция #Латвия

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