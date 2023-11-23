Мошенничество на 12 млн тенге: казахстанца в розыске экстрадировали из Латвии
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Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Латвии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК
Сегодня сотрудники генеральной прокуратуры, Интерпола МВД при содействии министерства иностранных дел РК экстрадировали из Латвийской Республики гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.
«В 2016 году подозреваемый в группе лиц реализовал потерпевшему не принадлежащую им квартиру, нанеся покупателю ущерб в 12 млн тенге.
После преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск, а в последующем задержан в Латвии», – уточнили в ГП.
Мужчина водворен в следственный изолятор Астаны.
Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.