Мошенничество с БАДами: организаторов Call-центра задержали в Астане

Мошенничество
98
Дана Аменова
корреспондент

Операторы вводили людей в заблуждение, сообщая о якобы выигранном автомобиле

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры столицы полицейские пресекли деятельность незаконного Сall-центра, сообщает Kazpravda.kz

По информации надзорного органа, злоумышленники массово звонили потерпевшим с целью реализации биологически активных добавок «масло тмина» (БАД) и распространения ложной информации о «выигрыше» автомобиля. Звонки осуществлялись посредством клиентской базы пользователей платформ Instagram и TikTok. Операторы вводили граждан в заблуждение, сообщая о якобы выигранном автомобиле и требовали деньги под предлогом регистрации и оплаты таможенных пошлин от 150 тыс. тенге до 300 тыс.тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 14 лиц, включая директора, юриста, руководителя отдела продаж и операторов, изъято 32 ноутбука, 10 сотовых телефонов. Двое организаторов преступной схемы водворены в изолятор временного содержания. Общий причинённый ущерб составил 3,5 млн тенге.  Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,  – проинформировали в надзорном органе

В прокуратуре призвали граждан не доверять сомнительным выигрышам в социальных сетях. Там же напомнили, что за совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотрена уголовная ответственность до десяти лет лишения свободы.

#задержание #мошенничество #БАДы #call-центр

Популярное

Все
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
Новые технологии кардинально меняют подходы
Лига плюща осталась мечтою
Шымкент – свидетель эпох
В Таразе открылся хаб «Дом ремесленников»
Вернули государству артефакты
Новый виток развития железнодорожного сектора
От кафельного клея до шпаклевки
Место для лакокрасочной радуги
Есть у страны «вторая нефть», и это – животноводство
Куклы могут тоже говорить...
Политическая летопись современности
Трудовой путь длиной в 600 лет
«Молочные реки» сами по себе не потекут
Полицейские Жетысу изъяли 54 кг наркотиков
Музыканты и охотники: скворцы в деле
Плотницкое кредо Даулетбека Джаркимбаева
Экспертный диалог продвигает практическое взаимодействие
Когда земляки говорят спасибо!
От полезных привычек до бизнес-проектов
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Таяние ледников – проблема всего человечества
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Нацелены на рост и развитие
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Память, звучащая в Слове
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
В Уральске реконструируют набережную
Единый ваучер на кружки и секции для детей начнут выдавать в Казахстане
Караганда получила обновленный генплан
Новаторская пилотная зона CryptoCity появится в Казахстане
Иностранку задержали в аэропорту Алматы
Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

Находившегося в розыске мошенника из Алматы задержали в Алб…
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Аида Балаева обсудила вопросы информбезопасности с представ…
Мошенники "заговорили" на казахском

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]