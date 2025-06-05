Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры столицы полицейские пресекли деятельность незаконного Сall-центра, сообщает Kazpravda.kz

По информации надзорного органа, злоумышленники массово звонили потерпевшим с целью реализации биологически активных добавок «масло тмина» (БАД) и распространения ложной информации о «выигрыше» автомобиля. Звонки осуществлялись посредством клиентской базы пользователей платформ Instagram и TikTok. Операторы вводили граждан в заблуждение, сообщая о якобы выигранном автомобиле и требовали деньги под предлогом регистрации и оплаты таможенных пошлин от 150 тыс. тенге до 300 тыс.тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 14 лиц, включая директора, юриста, руководителя отдела продаж и операторов, изъято 32 ноутбука, 10 сотовых телефонов. Двое организаторов преступной схемы водворены в изолятор временного содержания. Общий причинённый ущерб составил 3,5 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – проинформировали в надзорном органе

В прокуратуре призвали граждан не доверять сомнительным выигрышам в социальных сетях. Там же напомнили, что за совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотрена уголовная ответственность до десяти лет лишения свободы.