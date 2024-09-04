Схемы хищения из бюджета раскрыли прокуроры в ВКО

Бюджетные деньги обналичивались и похищались через фиктивные договоры купли-продажи и сговоры с продавцами жилья для переселенцев

Коллаж: Kazpravda.kz

Прокуратурой Восточно-Казахстанской области в ходе проверки соблюдения правил добровольного переселения граждан выявлены схемы хищения бюджетных денег, выделенных на покупку жилья для граждан из других стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Было установлено, что деньги были похищены и обналичены через фиктивные договоры купли-продажи и сговоры с продавцами жилья. В некоторых случаях, хищения проводились с участием должностных лиц карьерных центров. К примеру, три семьи, переселившиеся из Монголии в начале 2024 года, заключили договоры на покупку жилья общей суммой 18 млн тенге, из них 9 млн тенге якобы уплачены переселенцами до подписания договоров, а оставшаяся сумма перечислена Центром на счета продавцов.

Затем продавцы обналичивали деньги и возвращали их переселенцам, которые потратили их на личные нужды, включая покупку автомобиля. В другом случае, переселенец заключил договор купли-продажи дома на сумму 8 млн тенге, из которых 4 млн тенге были оплачены через сертификат экономической мобильности. Вместе с тем установлено, что приобретенный дом разрушен и не пригоден для проживания, а договор заключен фиктивно с целью незаконного получения денег.

По данным фактам начато досудебное расследование, добавили в надзорном органе.

Напомним, факты хищения бюджетных денег путем искусственного завышения цен на жилье для переселенцев с юга прокомментировали в акимате Павлодарской области. Ранее стало известно, что в регионе старые дома от 500 тыс. оформляли за 8 млн тенге.