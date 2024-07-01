Мошенники пишут сообщения от имени главы Минкультуры Аиды Балаевой

В министерстве культуры и информации сообщили, что в последнее время участились случаи, когда от имени министра культуры и информации Аиды Балаевой поступают сообщения деятелям культуры с различными вопросами, передает Kazpravda.kz

Фото: министерство культуры и информации

«Настоящим заявляем, что такие сообщения являются мошенническими. Аида Балаева и министерство культуры и информации РК не отправляют подобные сообщения через электронную почту, социальные сети, мессенджеры и другие каналы связи. Просим вас быть бдительными и не вступать в переписку с мошенниками», - говорится в сообщении ведомства.

В случае получения подобных сообщений рекомендуется игнорировать их и не отвечать. А также сообщить об этом в полицию.

Это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что мошенники просят деньги от имени министров.