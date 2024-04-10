Мошенники просят деньги от имени министров

«Пресс-служба правительства РК сообщает, что в мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств. Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками.

Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам», - говорится в сообщении.