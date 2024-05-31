Мошенники предлагают трудоустройство в «Казахмыс» жителям Ұлытау

Аферисты обманули троих сатпаевцев, выманив у них деньги

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области Ұлытау информирует о продолжающихся фактах мошенничества относительно трудоустройства в корпорацию «Казахмыс», передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Как сообщается, трое жителей города Сатпаев обратились в отделение полиции, они были обмануты знакомым, обещавшим трудоустроить их в «Корпорацию Казахмыс».

Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 2 млн тенге, начато досудебное расследование.

«За аналогичный факт, жертвами которого стали 17 жителей области, 7 сентября 2023 года приговором Сатпаевского городского суда к 5 годам лишения свободы был осужден Байжанов», – напомнили в госоргане.



