Мошенники приглашают казахстанцев пройти диспансеризацию или флюорографию

Под видом записи на прием они намереваются оформить кредит на жертву

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские предупреждают казахстанцев о новом виде мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками медучреждения, приглашают жителей на диспансеризацию или флюорографию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

По информации правоохранителей, мошенники подбирают дату и время обследования, просят сообщить код, пришедший на телефон.

«После подтверждения кода заявляют, что запись успешна прошла. Спустя некоторое время, получив доступ к госуслугам, оформляют на человека кредит», – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью криминальной полиции ДП Павлодарской области Ризабек Жанат.

Полиция призывает не сообщать коды из SMS по телефонам и не пересылать их незнакомым. При подозрении на мошенничество, необходимо обратиться с полицию.

Инфографика: Polisia.kz