Мошенники рассылают фейковые «налоговые» уведомления

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В Комитет обратились предприниматели, получившие на свои электронные адреса фейковые уведомления «о взыскании задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах».

Однако, в соответствии с налоговым законодательством уведомления органов государственных доходов могут быть направлены налогоплательщику следующими способами: по почте заказным письмом через почтовую организацию; электронным способом в веб-приложение и (или) специальное мобильное приложение; через государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Иных каналов для направления уведомлений не предусмотрено.