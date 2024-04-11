Мошенники рассылают фейковые «налоговые» уведомления

Комитет государственных доходов предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанного с направлением уведомлений на электронную почту налогоплательщиков, передает Kazpravda.kz
В Комитет обратились предприниматели, получившие на свои электронные адреса фейковые уведомления «о взыскании задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах».
Однако, в соответствии с налоговым законодательством уведомления органов государственных доходов могут быть направлены налогоплательщику следующими способами: по почте заказным письмом через почтовую организацию; электронным способом в веб-приложение и (или) специальное мобильное приложение; через государственную корпорацию «Правительство для граждан».
Иных каналов для направления уведомлений не предусмотрено.
«Комитет государственных доходов Республики Казахстан призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимися сотрудниками органов государственных доходов, банков и другим лицам и не переходить по ссылкам», - говорится в сообщении.