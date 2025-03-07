Мост между Востоком и Западом

Уникальный театр

Немецкий театр в Казахстане появился благодаря счастливому стечению обстоятельств – в далеком 1975 году Министерство культуры Казахстана приняло решение об открытии на Казахстанской Магнитке немецкого театра в целях сохранения и развития культурного наследия немцев, компактно проживающих на территории Казахстана.

Для этого в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина при Малом театре был создан специальный курс: в 1980 году 29 его выпускников, говорящих на немецком языке, решили поехать в небольшой городок металлургов Темиртау, что недалеко от Караганды, и открыть там свой театр.

Власти города предоставили им здание Дворца металлургов, и рождение театра состоялось. Он открылся 26 декабря 1980 года спектаклем «Первые» по пьесе Александра Раймгена о взаимоотношениях казахов с немцами. Режиссером спектакля и первым руководителем труппы был Эдуард Аракелов.

В репертуаре первых лет были представлены пьесы как немецких, так и русских авторов. В 1983 году студент-дипломник Булат Атабаев поставил на сцене немецкого театра спектакль по пьесе Фридриха Шиллера «Коварство и Любовь». Этот спектакль стал победителем Республиканского конкурса драматических театров. Впоследствии Булат Атабаев стал режиссером театра.

С тех пор и до сего времени Рес­публиканский немецкий театр является единственным профессиональным театральным коллективом немецкой диаспоры на территории СНГ, в репертуаре которого представлены лучшие образцы мировой классики, а также пьесы современных европейских авторов, звучащие со сцены на немецком, русском и казахском языках.

В 1989 году, в канун распада СССР, театр переехал в Алматы, и свершившееся вскоре историческое событие едва не поставило точку в биографии уникального коллектива – началась массовая миграция немцев. Почти два миллиона из них уехали из Казахстана в Германию, так в одночасье немецкий театр лишился всей труппы актеров.

– В 1993 году театр покинул последний актер из числа выпускников Щепкинского училища. Театр оказался обезглавлен и обесточен, «на память» был вывезен даже его архив. В сущности, на этом он должен был прекратить свою историю, – рассказывает заместитель директора театра Марина Будиян­ская. – К счастью, немецкую диаспору в ее желании сохранить свою идентичность, язык и культуру поддержало правительство молодого независимого Казах­стана. В Алматы при институте им. Т. Жургенова была создана Немецкая театральная академия. Инициатором и непосредственным участником первого набора абитуриентов в немецкую академию был господин Фрайтаг. Он ездил по стране в поисках одаренных ребят со знанием немецкого языка, желающих связать свою жизнь с театром.

Первый набор Немецкой академии был произведен в 1992 году – он состоял из 20 парней и девушек, отобранных из 50 абитуриентов. Второй набор был объявлен уже на следующий год. Студенты этих двух курсов и стали актерами возрож­денного театра, который обосновался в тогдашней столице.

Он открылся дипломной работой выпускников второго набора Академии спектаклем «Поле чудес» по пьесе И. Лаузунд. Успех спектакля в гастрольной поездке по Германии в 1998 году имел неожиданное для театра продолжение. Он был приглашен вне конкурса на фестиваль немецкоговорящих студенческих групп в Мюнхене, где восхищенное жюри присудило ему специальный приз – поездку на международный фестиваль «Театральный форум» в Ганновер.

Театр гастролировал в Австрии, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии, Румынии. Он стал знаменитым в Европе и получил европейское название DTA (Deutsches Theater Almaty). Отныне он стал известен как свободная площадка для совместных проектов с режиссерами Европы, России и Азии, место для дискуссий и творческих экспериментов.

Кстати сказать, выпускницей второго набора была и нынешний главный режиссер театра Наташа Дубс. Она считает, что немецкий театр должен быть своеобразным островком европейской культуры в Центральной Азии, и этому способствуют условия, которые предоставляет сегодня Казахстан.

– Наш театр, являясь представителем немецкой культуры, видит свою миссию в формировании духовной составляющей нового поколения немцев в Казахстане. Нам важно, чтобы люди помнили не только фольклорные традиции и обычаи, но и историю своей жизни в стране, ставшей им второй родиной, – рассказывает Наташа Дубс. – В репертуаре теат­ра лучшие образцы не только немецкой, но и русской классики, например, «Три сестры» Чехова или «Ревизор» Гоголя.

Есть в театре и произведения казахских авторов. Назову одну из самых ярких таких работ – это спектакль «Карагоз» по пьесе Мухтара Ауэзова, созданный в содружестве с Институтом Гёте, который впервые в мире перевел текст классика казахской литературы на немецкий язык. Тогда совместно с Наташей Дубс постановщиком столь оригинального театрального проекта выступил известный хореограф из Германии Флориан Бильбао.

Несколько лет назад спектакль «Карагоз» с триумфом был показан и на европейских сценах: постановке рукоплескали зрители Берлина, Парижа, Брюсселя, Вены и Москвы.

О больших возможностях теат­ра говорит и то, что в его репер­туаре представлены спектакли по пьесам современных немецких драматургов – «Бреющие полеты» Керстин Шпехт, «Финальный хор» по пьесе Бото Штрауса, а также драма по пьесе одного из самых известных швейцарских драматургов XX века Макса Фриша «Андорра».

Череда премьер

С самого начала юбилейного сезона коллектив театра представил зрителям премьеры сразу трех спектаклей – Wolgakinder по роману Гузель Яхиной «Дети мои», «Маленький король» по произведениям Герольда Бельгера и современное прочтение античной трагедии «Медея».

Спектакль Wolgakinder – это история о трагической судьбе Якоба Ивановича Баха, учителя немецкого языка в немецкой колонии на Волге, представителя поволжских немцев, репрессированных и сосланных в конце 30-х годов в казахстанские степи.

– В романе отражена историческая правда, боль народа и боль за народ, – поясняет Наташа Дубс. – Спектакль поставил режиссер из Германии Алекс Ганс-Куль. Причем премьера совпала с пребыванием в Алматы самой Гузель Яхиной. Второй спектакль – это очень близкая для нас тема, потому что он был посвящен памяти замечательного казахстанского писателя Герольда Бельгера. Спектакль основан на биографических материалах, посвященных отцу Бельгера – Карлу Фридриховичу, сосланному, как и другие немцы, в канун Великий Отечественной войны в Казахстан.

Это спектакль о человеке, который стал своего рода центром двух великих культур – немецкой и казахской, напоминанием потомкам о том, что неважно, где ты живешь, важно, что ты сохраняешь в себе свои корни, важно, какие даешь ростки и какие следы оставляешь в наследство потомкам. Мы хотели посвятить спектакль немецкому сообществу Казахстана, чтобы новое поколение казахстанцев знало, каким образом немцы оказались в Казахстане.

Что же касается спектакля «Медея», то его поставил режиссер ATheater из Германии Андрей Лазарев, он бывший актер и режиссер нашего театра, но уже много лет живет и работает за рубежом. Это моноспектакль с участием актрисы Мегриг Аро, постановка которого стала возможной благодаря поддержке Гёте Института в Казахстане. Причем Андрей Лазарев весьма своеобразно интерпретировал античный миф о Медее, рассмот­рев его через различные литературные произведения, начиная от древнегреческого драматурга Еврипида, Жана Ануя, Франца Грильпарцера, Хайнера Мюллера до «Хорватской пьесы» Иваны Сайко, написанной в 2007 году.

По словам Наташи Дубс, в постановке Андреея Лазарева образ Медеи трактуется по-разному – одни авторы, произведения которых он использует, рассматривают ее как героиню, которая не согласна мириться с судьбой и борется за право вершить судьбы людей, другие видят в ней несчастную женщину, обезумевшую от горя. Сам же режиссер оставляет открытой концовку, чтобы зрителя сами решили – осуждать или оправдывать героиню с позиции сегодняшнего дня.

В Республиканском академическом немецком театре собрана труппа из людей разных национальностей, объединенных любовью к профессии и духовными ценностями народов, живущих в Казахстане. Театр постоянно расширяет свои границы, приглашая к совместной работе режиссеров, композиторов, хореографов, художников из стран дальнего и ближнего зарубежья.

В ближайших планах – формирование репертуара в самых разных направлениях, в том чис­ле создание постановок, которые эмоционально и исторически подчеркнули бы 45-летний творческий путь театра.