Мотоцикл рассыпался по частям: мужчина погиб в жутком ДТП в Алматы

38-летний мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

Авария произошла около часа ночи на улице Момышулы рядом с микрорайоном «Саялы».

Спортивный мотоцикл двигался по Момышулы в южном направлении. Развив очень большую скорость, водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в разделительную полосу, где снес 4 дерева. По инерции мотоцикл выехал на встречную полосу. От удара о бордюр мототранспорт опрокинулся.

Водитель, вылетев из-за руля, упал за несколько метров. От полученных травм мужчина скончался. Мотоцикл же буквально рассыпался по частям.

Его пассажир, можно сказать, родился в рубашке. Он сразу же выпал с сиденья, отделался испугом и несколькими ушибами.

Позже мужчина рассказал, что в этот вечер они выпивали, потом решили покататься по ночному городу по пустынной дороге. Стрелка спидометра показывала максимум.

Инспекторы полиции выяснят обстоятельства происшествия.