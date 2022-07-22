Может ли начаться учебный год в дистанционном формате в Казахстане

Руководитель Управления эпидемиологического контроля за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова рассказала, может ли начаться учебный год в дистанционном формате в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

По словам спикера, вопроса полного или частичного перевода на дистанционный формат школ или других организаций образования будет рассматриваться в зависимости от ситуации по коронавирусу, которая будет в начале учебного года.

"В предыдущее время подъемы заболеваемости были различной длительности. Последний рост у нас начался 20 июня. Сейчас мы однозначно сказать не можем, как будет ситуация развиваться именно к сентябрю. Сегодня заболевание протекает достаточно легко по сравнению с предыдущим штаммом "Дельта". В каком формате будет обучение, мы сможем сказать ближе ко второй половине августа", – сказала Роза Кожапова.