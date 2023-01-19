Можно и в реку

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

На востоке страны оборудовали 20 мест для желающих окунуться в воду на Крещение.

Традиционно в ночь на 19 января к купелям на восточноказахстанских реках выстраиваются очереди желающих окунуться. Считается, что на Крещение Гос­подне все водные источники становятся святыми, обладающими целебной силой.

В Усть-Каменогорске оборудовали две иордани – на правом берегу Иртыша, а также в левобережной части города. Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, будет организовано дежурство спасателей, медиков, полицейских.

Всего по области определено 20 мест для купания, в том чис­ле три в Риддере, по четыре в Алтае и Шемонаихе плюс в Курчумском, Катон-Карагайском, Уланском, Глубоковском районах. Все купели оборудованы лестницами, перилами. Подведено освещение, установлены палатки с горячим чаем.

– Для купания в Крещение кстати придется теплый коврик, чтобы не стоять босиком на снегу, махровое полотенце и горячий чай, – отметил заместитель начальника департамента Арман Токанов. – Перед купанием нужно сделать разминку, разогреть тело. К проруби необходимо подходить в удобной нескользкой обуви. Правильнее не нырять с головой, а окунаться по шею, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга. Купание детей допускается только с родителями. Спиртные напитки противопоказаны.

К слову, благочинный Усть-Каменогорского церковного округа протоиерей Евгений Яганов отметил, что купание в ледяной реке не является обязательным условием празднования. Крещение можно отметить молитвой, благопристойным поведением и добрыми делами.

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