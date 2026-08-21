Можно ли делать фото избирательного бюллетеня: в ЦИК дали разъяснение

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Член Центральной избирательной комиссии Ләззат Сүйіндік рассказала об основных правилах, которые необходимо соблюдать накануне и в день голосования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

22 августа - день тишины. В этот день и в день голосования предвыборная агитация запрещена. Ранее размещённые агитационные материалы могут оставаться на прежних местах, в том числе в интернете, но их нельзя дополнительно продвигать или размещать на главных страницах интернет-ресурсов.

Отдельно установлены ограничения на публикацию опросов и прогнозов. В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования не допускается распространение результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и других исследований, связанных с выборами. При этом exit-poll в день голосования может проводиться только вне помещений для голосования и лишь организациями, уведомившими об этом ЦИК.

«Согласно статье 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», в день голосования запрещается фото- и (или) видеосъемка заполненного бюллетеня и его распространение. При этом право избирателя фотографироваться на избирательном участке не ограничивается. Можно делать фото, в том числе рядом с избирательной урной или в момент опускания бюллетеня, если не видно за какую партию избиратель проголосовал. После дня голосования запрет на распространение таких материалов уже не действует, поскольку он установлен именно на день голосования», - отметила Ләззат Сүйіндік.

Особое внимание уделено работе наблюдателей и представителей СМИ. Они вправе присутствовать на избирательных участках и наблюдать за ходом голосования в пределах полномочий, установленных законодательством. При этом для наблюдателей должна быть обеспечена возможность наблюдать за избирательными урнами, входом и выходом из кабин для тайного голосования.

Все участники избирательного процесса обязаны соблюдать порядок на участке и не препятствовать свободному волеизъявлению граждан.

 

 

#выборы #курултай #бюллетень

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