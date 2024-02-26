Можно ли вернуть деньги за товар, купленный со скидкой?

Покупатель из Акмолинской области остался недоволен своей покупкой и обратился за консультацией в департамент торговли и защиты прав потребителей области, передает Kazpravda.kz

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Он консультировался по поводу возможности возврата и обмена, приобретенной мультиварки со скидкой в одном из супермаркетов города. Мультиварка нагревалась и издавала запах резины.

В департаменте разъяснили, что потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

1) соразмерного уменьшения покупной цены;

2) безвозмездного устранения недостатков товара.

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

4) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

5) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

6) расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

В случае, когда продавец товара ненадлежащего качества не является его изготовителем, требования, могут быть предъявлены по выбору покупателя к продавцу либо к изготовителю.

Если на товар установлен гарантийный срок, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока.

Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены потребителем при условии, что недостатки в проданном товаре были обнаружены в пределах двух лет со дня передачи товара потребителю.

В то же время соответствующие положения содержатся в Гражданском кодексе РК, где говорится, что в отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки в товаре возникли после их передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения либо действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Таким образом, магазин вернул потребителю деньги в размере 119 990 тенге за мультиварку.