МСХ поручил усилить меры по защите сельхозугодий от саранчовых вредителей

Сельское хозяйство
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В министерстве сельского хозяйства обсудили вопросы проведения химических обработок против саранчовых вредителей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

И.о. председателя КГИ в АПК Сакен Каныбеков доложил, что на сегодняшний день обследовано 3,2 млн га сельскохозяйственных угодий, из них на 878,3 тыс. га зафиксировано наличие вредителей. Из 528,4 тыс. га, подлежащих обработке, мероприятия уже проведены на 486,3 тыс. га.

Министр сельского хозяйства отметил необходимость активизации усилий в регионах.

«Подрядчики, взявшие на себя обязательства, должны обеспечить наличие всей необходимой техники в полном объёме. Работы должны вестись строго по графику, при необходимости — круглосуточно, вне зависимости от погодных условий или технических сложностей. За соблюдением сроков и качеством работ будет организован ежедневный мониторинг. В случае необходимости предусмотрите возможность повторной обработки», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

В числе регионов, где зафиксировано отставание от графика, — Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Кызылординская области.

Особое внимание было уделено приграничным территориям, где требуется усиленный контроль для предотвращения миграции вредителей.

На совещании также выступили заместители акимов ряда регионов. Были определены основные причины отставания и разработан комплекс оперативных мер по устранению выявленных недостатков.

#сельское хозяйство #саранча #обработка земель

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