МТФ наращивают мощности

Данного показателя планируется достичь в том числе за счет ввода семи крупных молочно-товарных ферм на 6 тыс. голов дойного стада в рамках льготного кредитования инвестиционных проектов.

Этот проект тиражирует положительный опыт Северо-Казах­станской области по строительству молочно-товарных ферм. В соответствии с правилами кредитования у сельских товаропроизводителей появилась возможность взять кредиты по льготной ставке 2,5% на срок до десяти лет.

В Акмолинской области, сделавшей заявку на 15 млрд тенге для строительства семи МТФ, деньги практически освоены. Так, в прошлом году благодаря новому проекту заработали пять крупных МТФ на 4,9 тыс. голов крупного рогатого скота.

Молочно-товарная ферма на 1,1 тыс. голов появилась в ТОО «АФ Родина», на две тысячи голов – в ТОО «Ен Дала» Целино­градского района, на 600 голов – в ТОО «Temir Agro» Аршалынского района, на 900 голов – в ТОО «Енбек» Аккольского района, на 800 голов – в ТОО «Темирлан» Жаркаинского района. Нынче ожидается завершение строительства еще двух МТФ на 1,2 тыс. голов КРС: в ТОО «Бастау» Атбасарского и в ТОО «Agro Milk Project» Зерендинского районов.

Для руководителя ТОО «Agro Milk Project» Юрия Щвеца, который, кроме растениеводства, с 2020 года занимается развитием молочного животноводства, опыт строительства МТФ не нов. В селе Симферопольское Зерендинского района пять лет действует молочно-товарная ферма на 325 голов голштино-фризской породы, из которых 150 голов – дойное стадо.

Сегодня средний надой на одну голову составляет 25 лит­ров. К лету его планируют поднять до 28 литров и выше. Молоко отсюда ежедневно забирает молочный завод, расположенный в селе Садовое Зерендинского района. За пять лет между предприятиями сложилось крепкое сотрудничество. Новый проект касается расширения действующего молочного производства, с той разницей, что вторая МТФ строится в 15 километрах от первой, на окраине села Еленовка.

Место выбрано не случайно: стройка ведется на базе парт­нерского растениеводческого хозяйст­ва с тремя тыс. га посевных площадей. Ведь основа успеха в животноводческом деле – собственное производство кормов.

Однако решение участвовать в новом инвестиционном проекте для директора сельхозпредприятия не было спонтанным. Мысль о расширении сферы молочного животноводства назревала, но для ее воплощения требовались немалые средства, которыми хозяйство, рассчитывающееся за предыдущий кредит, не располагало. И вдруг такое предложение с отличными условиями!

– Молочно-товарная ферма затратна. Однако плюс программы льготного кредитования инвес­тиционных проектов состоит в весомой государственной поддержке сельских животноводов. Нам импонирует тот факт, что появилась возможность взять «длинный» и к тому же очень лояльный, доступный заем с кредитной ставкой в 2,5 процента годовых. За десять лет даже с учетом каких-то рисков можно свободно его погашать. Безусловно, мы предоставили так называемый твердый залог. За время, что занимаюсь растениеводческим и животновод­ческим бизнесом в наших, порой непредсказуемых климатических условиях, не припомню, чтобы аграрному сектору предлагались такие «мягкие» кредиты. К сожалению, без господдерж­ки любому, даже опытному предпринимателю в сельском хозяйстве бывает сложно решить возникающие трудности. Поэтому остается благодарить государство за эту поддержку, а руководство облас­ти и района – за предложение принять участие в проекте, – говорит Юрий Анатольевич.

К строительству новой МТФ, которая со всеми постройками – раздельными родилкой-телятником, коровником – займет четыре гектара, в ТОО «Agro Milk Project» приступили в августе прошлого года. На все про все им выделили 755 млн тенге.

На эту сумму будет построе­но здание фермы с доильным залом, установкой скреперной системы навозоудаления. Приобретено 324 головы племенных КРС стойлового содержания. Кстати, оборудование для новой МТФ российского производства уже завезено, дожидаются своего часа погрузчик и измельчитель соломы.

С открытием фермы в селе Еленовка, что в 35 километрах от областного центра, будет создано 30 рабочих мест. По поводу кадров директор товарищества спокоен: зимой на ферме смогут работать механизаторы растениеводческого отделения компании. Что же касается доярок, то если не удастся найти желающих среди сельских жительниц, придется приглашать на работу вахтовым методом людей из других населенных пунктов, в том числе из Кокшетау.

Юрий Швец больше думает о том, как обеспечить новую ферму ветеринарными специалистами. По словам директора ТОО, вся работа в животноводстве держится на правильно построенной ветслужбе.

Здесь нельзя промахнуться ни на йоту, поскольку такие ошибки могут дорого стоить. Поэтому руководитель уже сейчас ведет переговоры с двумя ветеринарными врачами, которые при позитивном раскладе, пройдя практику на действующей МТФ, приступят к работе на новом производстве.

К слову, на животновод­ческом комплексе в селе Симферопольское у него трудятся два перспективных ветврача. Одна из молодых специалистов – выпускница Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина Юлия Чернявская. Девушка, родившаяся и выросшая в Кокшетау, весьма органично чувствует себя на рабочем месте, оставаясь верной избранной профессии. Кроме того, раз в неделю на комплекс приезжают два ветеринарных врача в рамках аутсорсинга.