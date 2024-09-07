МТФ стоимостью 14 млрд тенге строится в Павлодарской области

Фото: Getty images

Строительство молочно-товарной фермы, которая станет одной из крупнейших в регионе, было начато компанией «Кронос-Павлодар» в 2023 году. Ферма рассчитана на 1892 головы.

Стоимость проекта составляет 14млрд тенге. В настоящее время завершено строительство телятников и доильного зала.

«570 коров голштино-фризской породы из Дании мы уже завезли. 250 из них отелились. Отел остальных ожидается в сентябре. В ноябре завезем еще порядка 700 голов. По первой лактации их продуктивность составляет около 30 литров молока с головы. Будем работать над увеличением этого показателя. После полной реализации проекта планируем получать 50-55 тонн молока в сутки»,-рассказал управляющий молочно-товарной фермой ТОО «Кронос-Павлодар» Алексей Макаров.

Предприятие самостоятельно обеспечивает себя кормами, выращивая на 2 тыс. га суданскую траву, люцерну и другие кормовые культуры.