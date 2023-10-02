Мудрая дипломатия и экономическая синергия

Официальный визит Президента
Касым-Жомарта Токаева в Германию оказался весьма результативным в плане развития двустороннего сотрудничества и продвижения Казахстаном своей внешнеполитической повестки.
Переговоры с руководством страны, участие в международном форуме и трех многосторонних встречах в формате С5+ на высшем уровне, а также пресс-брифинг, заседание делового «круглого стола» и девять личных бесед с главами крупнейших компаний – все это уложилось в программу двухдневного официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию.
Причем насыщенным пребывание в Берлине было не только, так сказать, по форме, но и по содержанию. На деловых встречах анонсировались конкретные проекты и договоренности, причем в наиболее приоритетных для нашей страны секторах экономики. А политические заявления, сделанные Главой государства на различных площадках, укрепили реноме Казахстана как ответственного, последовательного и прагматичного члена мирового сообщества.