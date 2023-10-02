Мудрая дипломатия и экономическая синергия

Переговоры с руководством страны, участие в международном форуме и трех многосторонних встречах в формате С5+ на высшем уровне, а также пресс-брифинг, заседание делового «круглого стола» и девять личных бесед с главами крупнейших компаний – все это уложилось в программу двухдневного официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию.

Причем насыщенным пребывание в Берлине было не только, так сказать, по форме, но и по содержанию. На деловых встречах анонсировались конкретные проекты и договоренности, причем в наиболее приоритетных для нашей страны секторах экономики. А политические заявления, сделанные Главой государства на различных площадках, укрепили реноме Казахстана как ответственного, последовательного и прагматичного члена мирового сообщества.

Нынешний визит в Германию для Касым-Жомарта Токаева уже третий за последние четыре года. Так, именно ФРГ стала первой западной страной, которую Глава государства посетил в 2019 году после избрания на пост Президента. В 2020-м он принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Совершались и визиты германской стороны на самом высоком уровне в Казахстан. Только в этом году, буквально за несколько месяцев до поездки Президента в Берлин, состоялся визит в Астану Федерального Президента Германии. Переговоры ознаменовались очень важными договоренностями, – от мегапроекта по строительству в нашей стране производства «зеленого» водорода (инвестиции планируются на уровне 50 млрд долларов) до открытия немецких инженерных институтов.

В прошлом году Казахстан и Германия отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений, и новая декада начинается весьма многообещающе.

За прошедшие годы повестка сотрудничества серьезно расширилась и диверсифицировалась, страны прошли большой путь по укреплению связей и взаимодействия по всему спектру направлений. В том числе в части торгово-экономичес­кого и инвестиционного сотрудничества. Сегодня, в частности, на повестке дня стоят такие приоритетные сферы, как нефтегазохимия, редкоземельная металлургическая промышленность, «зеленая» энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство.

Германия – один из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Европейском сою­зе. Объем товарооборота между странами в прошлом году вырос более чем на 26%, при этом наша республика вошла в список 50 ведущих внешнеторговых партнеров ФРГ за 2022-й, заняв 43-е мес­то (рывок вверх сразу на 10 позиций).

ФРГ входит в десятку самых крупных инвесторов в Казахстан. На долю нашей страны приходится более 80% всей торговли Германии с Центральной Азией.

Важно то, что экономики двух стран можно назвать взаимодополняемыми, что определенно положительно сказывается на развитии сотрудничества. Об этом говорил и Президент Касым-Жомарт Токаев во время визита. «Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле «сырье, промышленность и технологии» позволяет рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих сторон», – отметил он на брифинге после переговоров с Канцлером Олафом Шольцем.

– Сотрудничество между Казахстаном и Германией выходит на новый уровень, – подчеркивает руководитель Отдела европейских и американских исследований КИСИ Бекжан Садыков. – Об этом свидетельствует и интенсификация двусторонних отношений. Только недавно нашу страну посетил ряд высоких политических деятелей Германии для обсуждения перспектив двусторонних отношений. Теперь же по приглашению германской стороны Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит для закрепления уже имеющихся результатов. Важно, что две страны нацелились на сотрудничество в сфере высшего образования. Это поз­воляет передавать знания и навыки в соответствии с международными стандартами. В данном случае упоминается немецкий стандарт, предполагающий высокий уровень педагогической и профессиональной подготовки. Инс­титуциональное партнерство в облас­ти исследований часто приводит к совместным усилиям, которые могут внести значительный вклад в науку и технологии. Подобная деятельность может помочь Казахстану в продвижении страны в качестве регионального академического центра.

Эксперт КИСИ также обращает внимание на то, что в рамках переговоров в Берлине обсуждались миграционные вопросы, в частности, касающиеся упрощения визовых процедур. По мнению Бекжана Садыкова, Германия не видит со стороны Казахстана миграционных рисков, и это сигнализирует о доверии в отношениях между странами.

– Центральным элементом переговоров стали вопросы развития торгово-экономических связей. Сотрудничество в таком секторе, как устойчивое машиностроение, может иметь положительные последствия, потенциально способствуя технологическому прогрессу и устойчивому росту. Отношения Казахстана и Германии представляют собой многогранный пример того, как страны взаимодействуют в сферах торговли и экономической дипломатии. Эффективная взаимодополняемость экономик Казахстана и Германии – это создание синергии. Обе страны стремятся максимизировать возможные выгоды, – подчеркивает эксперт КИСИ.

То, что основной темой визита Касым-Жомарта Токаева в ФРГ стали расширение экономического сотрудничества и технологическая модернизация казахстанской экономики с помощью немецкого бизнеса и инвестиций, отмечает и политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале. По его словам, хотя политический вес Берлина в мире сильно снизился, технологический уровень германской экономики традиционно находится на высоте.

Депутат Мажилиса, политолог Никита Шаталов отмечает, что казах­станско-германское сотрудничество в последние годы перетекло в две плоскости – транс­портно-логистическую и промышленную кооперацию.

Эксперт обращает внимание на то, что Германия начала инвестировать в производство «зеленого» водорода. Кроме того, были заключены соглашения в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.

Нашей стране ФРГ также интересна как потребитель казахстанской нефти: в этом году по трубопроводу «Дружба» в Германию должно уйти 1,3 млн тонн нефти. Не менее перспективные направления – углехимия, а также «зеленая» энергетика.

– В целом визит в Германию, которая остается одной из крупнейших экономик мира и технологическим лидером во многих секторах, работает на реализацию Послания Президента Казахстана. ФРГ интересна для нас как инвестор и источник новых технологий, необходимых для нового экономического рывка, направленного прежде всего на качество роста, а не на экстенсивное развитие, – подчеркивает Никита Шаталов.

В то же время, как отмечают казахстанские политологи, официальный визит Президента в Германию важен не только с точки зрения дальнейшего развития взаимоотношений двух стран (экономических и не только), но и для продвижения Казахстаном своей внешнеполитической повестки на разных уровнях системы международных отношений.

– Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил не только заинтересованность в наращивании взаимодействия с Казахстаном, но и поддержку проводимым руководством республики политическим и социально-экономическим преобразованиям. Такое приз­нание со стороны официоза одной из ведущих европейских стран развитой демократии представляется серьезным показателем того, что Казахстан выбрал правильный вектор своего дальнейшего развития, – обращает внимание директор центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.

Комментируя высказывания Касым-Жомарта Токаева по вопросам глобальной повестки дня (площадок для этого в Берлине было достаточно), политолог подчеркивает, что с одной стороны, казах­станский лидер отметил конструктивный характер взаимоотношений Казах­стана и России, включая подтверждающий это фактор делимитации государственной границы с ней. Таким образом, по мнению Андрея Чеботарева, Президент РК дал четкий сигнал как руководству РФ, так и политическому истеблишменту ФРГ и союзных ей стран относительно твердой приверженности нашей страны принципам многовекторности и прагматизма во внешней политике.

– С другой стороны, Президент Казахстана в очередной раз призвал Россию и Украину к прекращению военных действий и проведению мирных переговоров. Кстати, здесь он продолжил ту линию, с которой недавно уже выступал на площадке 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это прежде всего призыв ко всем заинтересованным акторам искать дипломатическое решение любых конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права. При этом Казахстан, выражая поддержку соответствующим инициативам других стран, следует в данном случае еще одному принципу своей внешней политики – мультилатерализму. То есть решению различных проблем и вопросов на основе многостороннего взаимодействия. И наконец, с учетом еще одного принципа – проактивности – ясно, что Астана готова играть в этом процессе ведущую роль.

О важности прагматичного подхода и дипломатии Глава государства за два дня в Берлине говорил не раз. На встрече глав государств Центральной Азии с Канцлером Германии Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами».

Днем ранее в комментарии журналис­ту Kazinform Президент подчеркнул, что «санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений». Затрагивал он эту тему и в выступлении на Berlin Global Dialogue, заявив, что наступает эра разумной, рациональной, мудрой дипломатии.

– Заявления Касым-Жомарта Токаева подчеркивают ключевое внимание к прагматичным международным отношениям и экономической политике. При этом Президент отметил переход к новому этапу в международных отношениях, который будет базироваться на разуме, рациональности и мудрос­ти, – отмечает руководитель Отдела европейских и американских исследований КИСИ Бекжан Садыков. – Казахстан проводит сбалансированную внешнеэкономическую политику, поддерживая отношения со своими парт­нерами, не вызывая при этом антагонизма с другими. Действительно, это требует дипломатической мудрости и рациональности. В настоящее время принятие решений в международных отношениях подвержено различным искажениям, и именно дипломатия помогает смягчить эти предубеждения.

К примеру, намерения реализовать сопря­жение Транскаспийского транс­портного маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью направлены на улучшение транспортного сообщения, сокращение времени в пути и повышение экономической активности. Все это соответствует целям нашего государства по развитию внешнеторговых операций со своими партнерами, в том числе в регионе. Призыв к «мудрой дипломатии» для поиска взаимоприемлемой основы для мирных переговоров указывает на сохранение многовекторной дипломатии.

В целом же, по мнению эксперта КИСИ, визит Главы Казахстана в Германию следует рассматривать как возможность внести вклад в многоаспектный характер двусторонних отношений и высказать свои взгляды и позицию по вопросам, характеризующимся наличием многосторонних рамок на фоне сложной ситуации в мире.

Отдельно важно отметить, что в эти дни в Берлине имело место мероприятие в формате С5+1 с Германией, причем в таком формате прошли сразу три многосторонние встречи – с Канцлером Германии, Федеральным Президентом и членами Восточного комитета германской экономики.

Данные мероприятия, на которых обсуждались вопросы практического взаимодействия, имеют большое значение для развития сотрудничества стран Центральной Азии с ФРГ. Они подтверждают растущую международную субъектность региона ЦА, способствуя в том числе углублению кооперации между государствами С5.