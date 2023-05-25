Мудрость в политике еще никто не отменял

Слушая выступления лидеров стран, членов ЕАЭС, на Втором экономическом форуме этой организации в Москве, я еще раз убедился, что мудрость – не помеха в большой политике.

На самом деле, мудрец выдает на-гора новые мысли, которые выражаются не в красотах речи, а в тайном смысле высказанных слов.

Эту сентенцию я отношу в полной мере к продуманной и выверенной речи нашего президента Касым-Жомарт Токаева. На фоне вполне рядовых выступлений В. Путина, А. Лукашенко, С. Жапарова, ораторство которых я бы оценил как некий самоотчет без каких-либо свежих мыслей, речь К. Токаева вновь стала основной и центральной. Он опять стал ньюсмейкером мировых СМИ, предоставив журналистам и политологам новую пищу для размышления и публикаций.

Вот это и есть суть и предназначение настоящего политика. Ибо он предоставил лидерам стран новые направления для развития ЕАЭС и открыто назвал проблемы этой организации.

К. Токаев дал четкий сигнал участникам форума и, прежде всего, президенту России В. Путину, что для Казахстана в столь сложной геополитической ситуации, крайне важно выстраивание эффективного сотрудничества с ключевым политическим и экономическим партнером – КНР. Замечу, что это очень важный пункт в его речи и в нем заложено немало потаённых смыслов.

Токаев сказал: «… На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран.

Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты–Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири... В целом же можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший».

К. Токаев в любом вопросе смотрит в суть, изучает практическую плоскость вопроса. Говоря о необходимости развития ЕАЭС, он обратил внимание на целесообразность определения новых приоритетов для развития этого союза. И он адресно указал на текущие проблемы интеграции: «…в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг.

Все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о союзе.

То есть, реализация «четырех свобод» и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов».

Но самое интересное ждало нас чуть позже. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыто высказался о нестыковках, я бы добавил, о «внутреннем Союзе в лице России и Беларуси» в самом ЕАЭС.

Токаев обратил внимание, что внутри ЕАЭС существует Союзное государство России и Беларуси, но при этом есть другой уровень интеграции, как у Казахстана, Кыргызстана и Армении. Он призвал определиться, как работать в этих условиях, назвав ситуацию деликатным моментом.

«Есть концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать, - это наличие в ЕАЭС союзного государства в лице Беларуси и России. Концептуальная и идеологическая основа этого союза достаточно серьезная. Это взаимное признание общности, признание культурной, языковой, религиозной идентичности. То есть признание наличия одного народа», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

«В мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен создания государства по формуле «Две страны — одно государство»... С единым политическим, юридическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - сказал президент Казахстана.

При этом К.Токаев заметил, что есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.

И он обратился к лидерам стран с вопросом: как же нам считаться с этой реальностью, как работать в этих условиях?

А лидер Китая, как и подобает главе государства мирового влияния, затронул глобальные вопросы биполярного мироустройства. Он принял участие в форуме в режиме онлайн.

Форум продолжил работу, но выступление нашего президента Токаева задало не только общий тон этому мероприятию, но и обратило внимание участников на необходимость концептуального решения возникших проблем.