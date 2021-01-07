Мухтар Тлеуберди: Несмотря на пандемию, основы внешней политики Казахстана неизменны Интервью 5566 Лилия Сыздыкова

– Мухтар Бескенович, 2020 год был во многом уникальным в новейшей истории Казахстана и всего человечест­ва. Как работал МИД в сложившихся условиях и каков конкретный вклад ведомства в борьбу с пандемией COVID-19, ее социальными и экономическими последствиями?



– Согласен с Вами. 2020 год был очень сложным для всех государств. Кризис, вызванный пандемией, затронул практически все сферы жизнедеятельности человека, показал, насколько сегодня взаимозависимы государства и насколько мы уязвимы, несмотря на современный уровень развития медицины. Считаю, что этот год также был одним из сложных для казахстанской дипломатии.



Коронавирус внес коррективы в работу Министерства иностранных дел: основной акцент был сделан на оказание помощи нашим гражданам, оказавшимся за пределами страны в условиях национальных карантинов, на адаптацию механизмов реализации внешней политики в кризисных условиях и проведение международных мероприятий в онлайн-формате.

С использованием возможнос­тей наших диппредставительств за рубежом мы прилагали максимальные усилия для обеспечения координирующей роли в этом важном для страны вопросе. Оперативный штаб по оказанию помощи казахстанским гражданам за рубежом при МИД и наши загранучреждения оказали предметное содействие возвращению в страну свыше 33 000 наших граждан и организации 385 репатриационных рейсов, обеспечил совместно с Министерством здравоохранения транспортировку 28 граждан РК на родину по состоянию здоровья.



МИД также оказал содействие многим иностранцам в обеспечении их легального пребывания на территории нашей страны или в их возвращении на родину.



Можно сказать, в 2020 году на первый план вышла прикладная, ориентированная на актуальные запросы граждан дипломатия, что стало естественным продолжением политики «слышащего государства».



– За прошедший год декларируемые дружественные отношения между странами мира прошли беспрецедентную проверку на прочность. Пандемия показала, что одному в этих тяжелых условиях не справиться. Кто нам подал руку помощи и кому мы смогли помочь?



– Пандемия принесла с собой новую реальность. Если помните, в самом начале страны находились в растерянности и не могли определиться, как реагировать на пандемию, чтобы не допустить ее распространения на своей территории. Естественной реакцией многих государств стало закрытие границ и принятие жестких карантинных мер, что, к слову, не стало препятствием для проникновения вируса. Только потом все стали осознавать: преодоление возникших проблем возможно путем совместных усилий и взаим­ной помощи.



Декларируемые государствами тезисы о солидарности, сот­рудничестве и взаимовыручке в условиях пандемии наполнились конкретным смыслом и содержанием.



Многие страны оказались в затруднительном положении, и оказанная гуманитарная помощь была очень кстати для них, позволив пережить первоначальный шок, перевести дыхание и накопить необходимый запас сил для борьбы с этим злом.

Не остался в стороне и Казахстан. В этот тяжелый период одним из приоритетов в деятельности МИД стало направление и привлечение иностранной гуманитарной помощи, включая лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.



Наша страна одной из первых направила медицинскую гуманитарную помощь в Ухань. Была оказана продовольственная и медицинская помощь Афганистану, Кыргызстану, Таджикистану, Узбекистану, Венгрии и Италии.



В свою очередь мы приняли гуманитарную помощь для борьбы с пандемией, оказанную нам из стран Европы, Северной Америки, Азии, Австралии, Ближнего Востока и СНГ. Хотел бы также отметить приезд больших групп медиков из России и КНР, оказавших важную практическую помощь казахстанским врачам в борьбе с COVID-19.



Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность всем нашим зарубежным партнерам за проявленную предметную международную солидарность с казахстанцами в общей борьбе с пандемией.



– Повлиял ли мировой локдаун на международную деятельность в целом и на казах­станскую внешнюю политику в частности? Каковы в этой связи перспективы реализации новой Концепции внешней политики РК на 2020–2030 годы?



– Мировой локдаун и карантинные меры создали определенные сложности для работы дипломатов. Многие международные мероприятия были перенесены на более поздние сроки до улучшения эпидситуации, но большинство из них перешли в дистанционный формат. Начало активно развиваться так называе­мое цифровое общение, которое позволило продолжать работу по продвижению интересов нашей страны.



В то же время внешняя политика Казахстана осталась неизменной: мы продолжаем проводить конструктивный, сбалансированный и многовекторный внешнеполитический курс с акцентом на твердое продвижение и отстаивание национальных интересов на международной арене.



Действительно, 2020 год для нас знаменателен и тем, что Президентом Касым-Жомартом­ ­Токаевым была утверждена новая Концепция внешней политики Рес­публики Казах­стан на ­2020–2030 годы. Впервые увеличен горизонт внешнеполитического планирования до 10 лет с адаптацией на постоянно меняю­щиеся внешние условия.



Документ носит открытый характер и нацелен на обеспечение устойчивых позиций и формирование позитивного образа государства в мировом сообществе с дальнейшей интеграцией в сис­тему региональных и международных торгово-экономических отношений. В рамках ее реализации планируется упрочить внешнеполитические основы государственной независимости, укрепить национальную безопас­ность, развивать дружественные и равноправные отношения, ­создать условия и предпосылки для дальнейшего расширения экономической кооперации, а также усилить правовую защиту граждан РК.



В целом имплементация концепции будет приносить конкретную пользу стране, отечест­венному бизнесу и каждому гражданину.



– В 2020 году передвижение по всему миру было ограничено, международному сообществу приходится адаптироваться к новым условиям. Даже юбилейная, 75-я сессия Генассамблеи ООН прошла в виртуальном формате. Как Вы оцениваете эффективность таких онлайн-площадок?



– Ошибочно мнение о том, что во время пандемии международные отношения перешли в «режим ожидания» и классическая дипломатия значительно сузила повестку дня. Кризис выявил «узкие места» в международных отношениях и поставил на повестку дня наиболее острые проблемные вопросы.



Дипломатическая деятельность продолжалась, приняв, как я уже сказал, новый цифровой формат. На мой взгляд, онлайн-встречи позволяют достаточно эффективно принимать неотложные решения. В то же время сами по себе они не могут полноценно заменить традиционный формат переговоров, к которым, надеюсь, мы сможем вернуться в скором времени.

Несмотря на это, Казахстан продолжил эффективное продвижение своих интересов на международных площадках.



Широкий отклик в международном сообществе вызвали инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученные в ходе участия в работе 75-й сессии ГА ООН. Кратко напомню их: пересмотр международных медико-санитарных правил, создание сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН и Международного агентства по биологической безопасности.



На декабрьском Саммите климатических амбиций Глава государства обозначил новые серьезные обязательства нашей страны по декарбонизации экономики к 2060 году.



В сентябре 2020 года наша страна присоединилась ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни. Главой государства подписан закон о его ратификации, что подтвердило приверженность Казахстана общечеловеческим ценностям и демократическим нормам.

Особо хотел бы отметить признанный авторитет и роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в борьбе за ядерное разоружение и не­распространение. Свидетельством этому является присвоение ему Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерного оружия».



В конце года Генассамблея ООН единогласно приняла инициированную Казахстаном резолюцию о международном сотрудничестве и координации деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона. Резолюция является наглядным свидетельством признания международным сообществом серьезной озабоченности Казахстана долгосрочным характером пос­ледствий ядерных испытаний для жизни и здоровья людей, особенно детей и других уязвимых групп.



В рамках усилий по реализации еще одной внешнеполитической инициативы Елбасы Казахстан принял председательство на 2020–2022 годы в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Перед нами сейчас стоит задача по преобразованию этой диалоговой площадки в полноценную международную организацию.



– Говоря о наших соседях как о самых близких нам народах, мы подразумеваем и полное взаимопонимание между нашими странами. Этот год был сложным для Евразийского пространства, мы стали свидетелями ряда серьезных пот­рясений в окружающем нас регионе. Как за прошедший год развивалось наше сотрудничест­во со странами Центральной Азии, СНГ и тюркоязычного мира?



– Центральная Азия является стратегически важным направлением во внешней политике Казахстана. Сегодня между нашими странами на различных уровнях налажен интенсивный политический диалог, выстроены устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи.



В связи с пандемией было организовано оперативное взаимодействие между нашими странами в предоставлении транзитных коридоров для граждан, возвращающихся на родину, а также беспрепятственного транзита грузоперевозчиков.



В 2020 году сохранилась высокая динамика политико-дип­ломатического взаимодействия по линии многосторонних форматов «Центральная Азия+» с такими нашими партнерами, как РФ, КНР, США, ЕС, Япония, Индия и Республика Корея. Эти механизмы дают отличную возможность для предметного рассмотрения актуальных вопросов региональной и международной повесток, выработки основных подходов к совместной работе над общими приоритетами и обмена мнениями по углублению сотрудничества.



Казахстан традиционно придает большое значение развитию отношений с тюркоязычными странами, с которыми нашу страну объединяют общая история, родственные языки и культуры. Прошедший год стал серьезным испытанием для всего мира, и в этих условиях тюркоязычные страны продемонстрировали готовность объединять усилия в борьбе с пандемией коронавируса, проведя в апреле 2020 года Чрезвычайный саммит Тюркского совета (ССТГ) по противодействию COVID-19. Главы государств обсудили совместные меры по борьбе с пандемией, расширению многостороннего сотрудничества в здравоохранении и других сферах.



Несмотря на санитарно-эпидемиологический кризис, динамично развивалось взаимодейст­вие в рамках региональных интеграционных объединений. Наиболее значимым событием в ЕАЭС стало принятие «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», а в рамках СНГ был принят ключевой документ сотрудничества государств-участников на долгосрочную перспективу – обновленная редакция Концепции дальнейшего развития Содружества.



В то же время нас не могут не беспокоить события, произошедшие в прошлом году у наших соседей и партнеров по СНГ. Это еще раз подтверждает, что мир вступил в эпоху турбулентнос­ти. Казахстан надеется, что наши друзья найдут достойное решение по выходу из сложившихся ситуаций, мы в свою очередь готовы оказать максимальное содействие в решении этих ­вопросов.



– Не последнюю роль во внешней политике Казахстана занимают такие крупные и влия­тельные государства, как Россия, Китай, США, страны Евросоюза. Как Вы можете охарактеризовать нынешний урочень взаимодействия с ними?



– На сегодня внешняя политика Казахстана, основанная на расширении многовекторности и укреплении дружественных отношений, свидетельствует о том, что мы являемся серьезным и надежным партнером.



Казахстан и Россию тради­ционно связывают общая многовековая история, прочные узы дружбы и добрососедства, которые служат надежной основой плодотворного взаимодействия по широкому спектру двусторонних отношений.



Достигнутый уровень взаимопонимания и уважения стал прочным фундаментом последовательного укрепления казахстанско-российского сотрудничества. Мы не просто соседи, мы – стратегические партнеры и союзники.



24 июня 2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в Параде Победы на Крас­ной площади, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В текущем году состоялось 7 телефонных разговоров президентов двух стран.



Существенная работа проделана в рамках координации действий по борьбе с распространением COVID-19. С 22 декабря началось производство российской вакцины «Спутник V» в Казахстане, а в начале 2021 года планируется массовый запуск добровольной вакцинации.



Одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана является углубление сотрудничества с Китаем. В ходе первого государственного визита Президента РК в Китай в сентябре 2019 года было подписано Совместное заявление РК и КНР, в котором зафиксирована договоренность о развитии вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.



Этот документ определяет перс­пективные направления развития политических, торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Налажено интенсивное сотрудничество в рамках сопряжения новой экономической политики «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Один пояс, один путь».



В сентябре состоялся рабочий визит члена Государственного совета, министра иностранных дел КНР Ван И в Казахстан, в ходе которого мы обсудили вопросы активизации двусторонних отношений на фоне пандемии COVID-19.



Динамично развиваются отношения Казахстана и США, которые достигли уровня расширенного стратегического партнерства. Два государства взаимодействуют на основе доверия и сотрудничества в различных сферах – от торговли и инвестиций до культуры и образования.



По итогам состоявшегося в феврале 2020 года официального визита Госсекретаря Майкла Пом­пео в нашу страну достигнута договоренность о продолжении политического диалога и расширении торгово-экономического взаимодействия. США остаются в числе ведущих инвесторов нашей экономики. За годы независимости в Казахстан привлечено более 50 миллиардов долларов прямых инвестиций.



Казахстан всецело поддерживает взаимодействие с Европейским союзом и рассматривает его в качестве важного инструмента по содействию устойчивому развитию нашей страны и региона в целом.



Знаменательным событием на европейском направлении для нас стали участие Главы государства в Мюнхенской конференции по безопасности в феврале и вступ­ление 1 марта в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, охватывающего 29 сфер взаимодействия, включая вопросы международной и региональной безопасности, развития инфраструктуры, инноваций, культуры, спорта и туризма. Важным признанием международного авторитета Казахстана стало и избрание казахстанского дип­ломата Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств.



– Мировая экономика переживает не лучшие времена, наблюдается спад во многих отраслях. Большинство стран и в докоронавирусный период активно боролись за иностранные инвестиции. Как у нас сейчас обстоят дела с привлечением иностранного капитала?



– Последние пять лет Казахстан ежегодно привлекал в среднем около 20 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ).



Сейчас же мы наблюдаем значительное снижение инвестицион­ной активности по всему миру. В 5 000 крупнейших компаний мира ожидаемая прибыль снизится в среднем на 40%, что в свою очередь сократит объемы реинвестированных доходов. При этом необходимо отметить, что до «идеального шторма» 2020 года в распределении по миру потоков ПИИ в последние годы уже отмечалась известная стагнация.



По прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2020–2021 годах аналогичного уровня сокращение ожидается и в отношении глобальных потоков ПИИ.



Подобная тенденция не может не затронуть и Казахстан. По объективным причинам наблюдается снижение притока ПИИ в нашу экономику. Так, по итогам третьего квартала 2020 года валовый их приток сократился на 32,2% и составил 12,6 миллиарда долларов, годом ранее он был равен 18,6 миллиарда долларов.



Мы видим, что снижение регист­рируется прежде всего в добывающем секторе экономики, но при этом в основном «устояли» предприятия обрабатывающей промышленности. В аграрно-промышленном комп­лексе отмечается даже заметный рост привлекаемых ПИИ, что может быть связано с растущим значением фактора продовольственной безопасности в мире.



Несмотря на проведенные во всем мире карантинные мероприя­тия, приостановку произ­водств и закрытие стран, Правительством Казахстана были приняты своевременные меры по привлечению новых ПИИ. Нам удалось решить задачу не допустить «заморозки» проектов, реализация которых была начата ранее. Как результат, можно отметить ввод в 2020 году в эксплуатацию 25 крупных инвестиционных объектов на общую сумму 1,3 миллиарда долларов с созданием более 3 800 рабочих мест. Среди них такие значимые, как производство автомобилей южнокорейской компании Hyundai в Алматы, технических газов немецкой компании Linde Group в Карагандинской области и комбикормов компании Ancil Fund из ОАЭ в Алматинской области.



Рассчитываем, что с преодолением основных последствий пандемии мы сможем выйти на восстановление потоков ПИИ в казахстанскую экономику в текущем году.



– Через несколько дней в стране состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента РК. Какова роль МИД в организации избирательного процесса?



– Как Вы знаете, одним из главных направлений деятельности МИД является защита интересов и прав наших граждан, находящихся за рубежом. Для обеспечения их избирательных прав в 54 иностранных государствах 10 января будут открыты 66 избирательных участков по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК. Нами принимаются все меры, чтобы обеспечить организацию выборного процесса в соответствии с высокими демократическими стандартами.



Казахстан придает большое значение наблюдательному процессу. Ожидается, что в наблюдении за выборами примут участие международные наблюдатели от БДИПЧ и Парламентской ассамб­леи ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Парламентской ассамблеи тюрко­язычных стран и представителей ЦИК ряда стран.



– Расскажите, пожалуйста, об основных планах работы МИД на 2021 год.



– Главной задачей МИД в новом году призвано стать содейст­вие национальной экономике в прео­долении кризисных явлений. Помимо экономической и гуманитарной, важно усилить публичную, цифровую и медицинскую дипломатию.

Особое значение будут иметь скорость принимаемых решений, эффективность и адекватное использование ресурсов для их реализации.



Глобальный кризис, вызванный пандемией, стал для нас суровой закалкой. И мы будем ставить перед собой еще более амбициоз­ные цели и задачи.



– Благодарим за ответы на наши вопросы.



– Спасибо и Вам за интерес к деятельности МИД.

