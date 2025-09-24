На исследуемой территории были явные следы хозяйственных и ремесленных построек: развалины жилых усадеб, общест­венной бани-хамам, где для подачи воды использовались керамические трубы, печей для обжига кирпича и керамических изделий, а также для обжига извести. В двух километрах западнее от общественных построек на горе Желтау (Свис­тун-гора) располагалось городское кладбище-некрополь, на котором обнаружены многочисленные захоронения. Среди них выделяются три крупных мавзолея и следы грунтовых могил. В ходе исследования были найдены монеты, самые ранние из них датируются

737-м годом Хиджры.

Памятник вошел в научный оборот под названием городище Жайык и включен в Список ста сакральных мест Казахстана.

В 2007 году ученые подготовили проект музея под открытым небом, который должен был по­я­виться на месте археологичес­ких раскопок. За счет спонсоров была обустроена входная зона на территорию будущего музея. В дальнейшем из-за отсутствия финансирования раскопки законсервировали, строительные работы отложили.

В настоящее время инициатива создания музея под открытым небом получила второе дыхание. На недавней встрече ведущих историков области говорилось о том, что реализация масштабного проекта позволит не только сохранить уникальное историческое наследие XIII–XIV веков, продолжить изучение памятника истории и архитектуры, но и сделает его доступным для широкой публики.

– Прежний проект был переработан. Для организации музея выделен земельный участок площадью 295 гектаров. Финансирование проекта осущест­вляется из областного бюджета, что подчеркивает значимость инициативы для всего региона. В текущем году финансовые средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации по установке ограждения по периметру участка, благоустройству территории городища и строительству визит-центра. Кроме того, на каж­дом исследованном объекте будут установлены информа­ционные баннеры с аннотация­ми, что станет первым шагом к системному оформлению археологического комплекса, – рассказал директор Историко-культурного музея-заповедника «Жайық қалашығы» Мирболат Ерсаев.

В числе основных направлений проекта – возобновление археологических раскопок, а также развитие инфраструктуры для туризма и отдыха: закладка ботанического сада, организация лыжной трассы, ипподрома, территории палаточного лагеря и многое другое. Планируется, что реализация займет порядка пяти лет.

Специалисты отмечают, что создание музея-заповедника под открытым небом на месте золотоордынского города выходит далеко за рамки регионального проекта. Эта инициатива ученых, воплощенная в жизнь при поддержке государства и меценатов, позволит превратить Уральск в один из туристических центров страны.