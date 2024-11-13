Музейный уголок

Посетители музея могут узнать о тех, кто обезвреживает опасные боеприпасы, вспомнить о погибших солдатах и офицерах. На стендах представлены устройства, используемые саперным батальоном, виды снарядов, документы и фотографии солдат, знакомящие с тонкостями несения службы и бытом военнослужащих. Размещены фотографии и биографии героически погибших саперов.

– С героями прощаются, но память о них хранится вечно, – сказал начальник департамента инженерных войск Вооруженных сил РК полковник Руслан Жансейтов, специально приехавший в Арысь. – Каждый посетитель музея может прикоснуться к уникальным экспонатам, неопровержимым доказательствам стойкости и самоотверженности наших саперов. Мы надеемся, что их пример станет мотивацией для подрастающего поколения выбрать профессию защитника Родины, поможет понять важность служения своей стране.