Музейный уголок Свежий выпуск 13 ноября 2024 г. 0:30 43 Любовь Черника В экспозиции Центрального музея города Арыси открылся специальный раздел в честь инженерно-саперного батальона, занимающегося обезвреживанием боеприпасов на территории войсковой части 44859. фото пресс-службы Шымкентского военного гарнизона Посетители музея могут узнать о тех, кто обезвреживает опасные боеприпасы, вспомнить о погибших солдатах и офицерах. На стендах представлены устройства, используемые саперным батальоном, виды снарядов, документы и фотографии солдат, знакомящие с тонкостями несения службы и бытом военнослужащих. Размещены фотографии и биографии героически погибших саперов. – С героями прощаются, но память о них хранится вечно, – сказал начальник департамента инженерных войск Вооруженных сил РК полковник Руслан Жансейтов, специально приехавший в Арысь. – Каждый посетитель музея может прикоснуться к уникальным экспонатам, неопровержимым доказательствам стойкости и самоотверженности наших саперов. Мы надеемся, что их пример станет мотивацией для подрастающего поколения выбрать профессию защитника Родины, поможет понять важность служения своей стране. #военнослужащие #армия #музей #Арысь