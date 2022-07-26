Мужчина на джипе давил лошадь в Алматинской области: об инциденте высказался Карашукеев

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прокомментировал инцидент, когда мужчина намеренно сбил и переехал на внедорожнике лошадь в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Как и любой нормальный человек резко отрицательно относимся к жестокому отношению с животными. Пусть это будет домашнее животное, сельскохозяйственное животное. Иного ответа и быть не может», – отметил Ербол Карашукеев.

Ранее в Сети появилось видео, на котором водитель внедорожника жестоко наезжает на лежащую на земле лошадь в селе Междуреченское Алматинской области. Мужчину задержали, но позже отпустили домой под обязательство о явке.

Позже сообщалось, что водитель и хозяин лошади примирились. Виновное лицо в полном объеме возместило ущерб.

20 июля водителя внедорожника, умышленно наехавшего на лошадь в селе в Алматинской области, арестовали на 10 суток.