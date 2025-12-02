Мужчина пнул ребенка в Алматы: мать пострадавшего рассказала о его состоянии

Происшествия
59
Айман Аманжолова
корреспондент

У малыша сотрясение мозга, рвота и сильные боли

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вчера соцсети всколыхнуло видео с шокирующими кадрами, на которых было видно как агрессивный мужчина нанес сильный удар ногой пятилетнему ребенку на детской игровой площадке одного из ЖК в Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В интервью телеканалу ASTANA мама пострадавшего малыша рассказала, что напавший на ее ребенка мужчина так и не извинился.

«Участковым он сказал неправду, будто приходил к нам домой просить прощения. На самом деле никто к нам не приходил. Наоборот, его жена дважды заходила и пугала мою 80-летнюю маму. После этого у неё поднялось давление, сейчас она дома плохо себя чувствует», - сказала она.

По словам женщины, ее ребенок получили тяжелые травмы, у него сотрясение мозга. Минувшей ночью малышу стало хуже, рассказывает мать, у него усилились боли, рвота и тревожность. Она боялась оставлять его одного в стационаре, написала отказ и забрала домой.

Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, по факту нападения на несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. 

#полиция #Алматы #мужчина #инцидент

