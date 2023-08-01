Мужчина погиб после прыжка с парашютом в Астане

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В Астане мужчина погиб после прыжка с парашютом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

"31 июля т.г. в дежурную часть УП района Алматы поступила информация с многопрофильной городской больницы о том, что в реанимационном отделении скончался пациент. Установлено, что 58-летний мужчина был доставлен бригадой скорой помощи с парашютного клуба, расположенного по трассе Астана - Кокшетау в реанимационное отделение больницы с тяжелыми травмами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка согласно действующего законодательства.

Иные данные на основании статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.