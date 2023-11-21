Мужчина попал в реанимацию после пожара в Павлодаре

Происшествия
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Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

9 человек спасли при пожаре в городе Павлодаре, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области

Фото: Kazpravda.kz

Вечером 20 ноября в 21:39 в ДЧС сообщили о пожаре в 5-этажном доме по улице Академика Сатпаева.

Как выяснилось, в 2-комнатной квартире на 1-м этаже на площади 20 квадратных метров горели домашние вещи и мебель.

«Сотрудники службы пожаротушения по лестничному маршу с использованием колпака Фениста спасли с верхних этажей 9 человек, в том числе ребенка. 22 человека эвакуировались сами.

До прибытия пожарных подразделений сосед вытащил хозяина из горящей квартиры.

Пострадавший 1984 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение 1-й городской больницы с диагнозом «ожоги голеностопа, термические ожоги, отравление продуктами горения средней степени». Мужчина был пьян», – проинформировали в ДЧС.

Пожар потушили в 22:30. По предварительной версии, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

 

 

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