Мужчина попал в реанимацию после пожара в Павлодаре

Вечером 20 ноября в 21:39 в ДЧС сообщили о пожаре в 5-этажном доме по улице Академика Сатпаева.

Как выяснилось, в 2-комнатной квартире на 1-м этаже на площади 20 квадратных метров горели домашние вещи и мебель.

«Сотрудники службы пожаротушения по лестничному маршу с использованием колпака Фениста спасли с верхних этажей 9 человек, в том числе ребенка. 22 человека эвакуировались сами.

До прибытия пожарных подразделений сосед вытащил хозяина из горящей квартиры.

Пострадавший 1984 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение 1-й городской больницы с диагнозом «ожоги голеностопа, термические ожоги, отравление продуктами горения средней степени». Мужчина был пьян», – проинформировали в ДЧС.