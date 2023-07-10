Мужчина с ножом напал на детсад на юге Китая, есть погибшие

На юге Китая мужчина напал с ножом на детсад, шесть человек погибли и трое пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото: kazpravda.kz

Нападение в южной китайской провинции Гуандун, которое привело к смерти шести человек, было совершено в детском саду, сообщил в понедельник отдел общественной безопасности уезда Кайцзян.

Ранее местная полиция сообщала, что в понедельник примерно в 7.40 по местному времени (05.40 по времени Астаны) в уезде Ляньцзян в провинции Гуандун 25-летний мужчина по фамилии У совершил умышленное нанесение вреда здоровью людей, в результате чего погибли шесть человек, один получил ранения.

Как пояснил отдел безопасности, очевидцы событий сообщили, что мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на детский сад. У входа в детсад один ребенок и двое взрослых были ранены.

Как сообщает телевидение Хубэй цзинши, всего в результате нападения погиб один учитель детского сада, двое родителей и трое детей.