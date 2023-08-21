Мужчина сломал шею при прыжке в воду в Конаеве
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В городе Конаеве при прыжке в воду погиб мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.
20 августа около 20:05 в микрорайоне Рауан Конаева возле зоны отдыха Boot Station при прыжке в воду с волнореза погиб мужчина 1984 года рождения.
Его тело через 50 минут вытащил из воды оперативно-спасательный отряд ДЧС.
Предварительный диагноз – перелом шеи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
На троих человек, находившихся рядом с погибшим, наложено 36 225 тенге административного штрафа по статье «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах».