Мужчина сломал шею при прыжке в воду в Конаеве

В городе Конаеве при прыжке в воду погиб мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Фото: Kazpravda.kz

20 августа около 20:05 в микрорайоне Рауан Конаева возле зоны отдыха Boot Station при прыжке в воду с волнореза погиб мужчина 1984 года рождения.

Его тело через 50 минут вытащил из воды оперативно-спасательный отряд ДЧС.

Предварительный диагноз – перелом шеи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

На троих человек, находившихся рядом с погибшим, наложено 36 225 тенге административного штрафа по статье «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах».