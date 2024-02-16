Мужчина стал миллионером через три дня после расставания с девушкой

По его словам, несмотря на разрыв, он чувствует себя мегасчастливым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на TSN.UA

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День святого Валентина для одинокого парня из Иллинойса (США) стал незабываемым, поскольку он сорвал джекпот в миллион долларов всего через три дня после разрыва со своей девушкой. Об этом пишет UPI.

Американец рассказал, что не ждал праздника из-за страданий, связанных с бывшей, но его настроение изменилось после того, как он купил скретч-билет Monopoly 50X.

– После того, как я поцарапал выигрышный билет, я запаниковал, — сказал победитель, - Я сразу почувствовал, как изменилась моя жизнь.

Он сказал, что выигрышный билет является поворотом судьбы во многих отношениях.

– Я сошел с ума, храня в секрете этот миллион долларов. У меня нет особого человека, с которым я мог бы поделиться своими важными новостями, потому что мы с моей девушкой расстались за три дня до того, как я купил выигрышный билет. Вы можете сказать, что мне не очень повезло в любовной сфере, но это нормально, потому что теперь я действительно сорвал джекпот! – сказал он.

Ранее, в США мужчина купил лотерейный билет вместе с кофе и выиграл миллион долларов.