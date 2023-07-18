Рабочий упал со 2-го этажа на стройке в Акмолинской области

Акмолинец получил травмы на рабочем месте. Начато расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

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Инцидент произошел 15 июля в Целиноградском районе. 31-летний разнорабочий одного из ТОО региона попал в больницу Астаны с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней трети предплечья слева, закрытый перелом правой стопы, ушибленная рваная рана лобной области слева».

Полицейские ОП района в ходе предварительного следствия установили, что мужчина получил травму во время строительных работ, упав со 2-го этажа на строительном объекте.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проверку проводит и государственный инспектор труда.