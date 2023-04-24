Житель Петропавловска приехал в Астану и забрался на башенный кран

Скриншот с видео t.me/astanovka98

По данным паблика, мужчина приехал в Астану из Петропавловска, чтобы выразить свое несогласие с решением суда по делу о земельном участке.

«Этой ночью он забрался на стрелу крана в знак протеста и взял с собой бензин, чтобы закончить свою акцию самоподжогом», – утверждается в публикации.

В Департаменте полиции Астаны, комментируя информацию, попытку самоподжога опровергли.

«24 апреля в 11:39 на канал 102 поступил вызов о том, что мужчина залез на башенный кран. На место были незамедлительно направлены экстренные службы. Причина поступка нарушителя общественного порядка выясняется, по результатам его действиям будет дана правовая оценка», – рассказали в ДП.