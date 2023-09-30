Мужчина взобрался на подвесную конструкцию моста в Семее

28-летний житель области доставлен в центр психического здоровья, с ним работают специалисты, передает Kazpravda.kz .

Фото: Newtimes.kz

В полицию города поступило сообщение от местного жителя, что на подвесную конструкцию автогужевого моста взобрался мужчина.

«Данная информация незамедлительно была передана спасательным подразделениям ДЧС области Абай. Полицейские осуществляли патрулирование и вели переговоры с молодым человеком до приезда спасателей. Сотрудники ДЧС при помощи альпинистского снаряжения поднялись на пилон подвесного моста и спустили мужчину», – говорится в сообщении Polisia.kz.

Он доставлен в центр психического здоровья, с ним работают специалисты.

Причины поступка выясняются.