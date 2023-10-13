Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия

В энергопередающей компании «Алатау жарық компаниясы» озвучили подробности несчастного случая в Алматы, когда электрик погиб от удара током на столбе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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«12 октября в 16:00 согласно оперативной заявке была отключена воздушная линия электропередачи (ВЛ-10кВ) на фидер Ф-2/13 для замены выключателя разделений линии в ТП-2316. В 18:00 после окончания работы диспетчер дал команду на включение ВЛ-10кВ Ф-2/13И, но линия не включилась из-за короткого замыкания. После чего бригада выехала на осмотр данной линии.

В 18:28 поступило сообщение от дежурного диспетчера центральной диспетчерской службы, что в районе ЖК «Атмосфера» человек попал под напряжение. По адресу был направлен старший мастер Талгарской РЭС. В 18:39 он подтвердил, что на ВЛ-10кВ по Ф-2/13И на частной отпайке к ТП-2667 ЖК «Атмосфера» неизвестный человек попал под напряжение и лежит на линейном разъединителе», – сообщили в пресс-службе АЖК.

В компании отметили, что мужчина работал совместно с энергетиком жилого комплекса «самовольно без согласования с Талгарским РЭС».

В 20:40 пострадавшего сняли с опоры. Бригада скорой помощи констатировала смерть.

Линия 10кВ Ф-2/13 поставлена под напряжение.