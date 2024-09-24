Мужчина повесился на эстакаде ЛРТ в Астане

Фото: скриншот видео

В социальных сетях распространилось видео с повешенным на эстакаде ЛРТ телом мужчины, передает Kazpravda.kz

На кадрах видно, что покойный был одет в белую футболку и черное трико.

В департаменте полиции информацию подтвердили.