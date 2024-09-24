Мужчина повесился на эстакаде ЛРТ в Астане
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Полицейские установили личность покойного
В социальных сетях распространилось видео с повешенным на эстакаде ЛРТ телом мужчины, передает Kazpravda.kz
На кадрах видно, что покойный был одет в белую футболку и черное трико.
В департаменте полиции информацию подтвердили.
«На канал «102» поступило сообщение о повешенном мужчине на строительном объекте по улице Нажимеденова. Сотрудниками полиции личность 38-летнего покойного установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются», – сообщили в пресс-службе столичного ДП.