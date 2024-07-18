Осужден убивший ребенка житель области Абай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай осудил мужчину за развратные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка (ст. 124 ч. 2 УК), истязания (ст. 110 ч. 2 п. 1 УК), убийство (ст. 99 ч. 3 УК), а его супругу – за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего (ст. 141 ч. 2 УК), сообщает Kazpravda.kz

В суде установили, что 38-летний мужчина, находясь у себя дома в алкогольном опьянении, без одежды при малолетних детях совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней дочери. Кроме того, подверг физическим и моральным истязаниям 4-летнего ребенка, оставленного супруге мужчины в качестве няни, матерью, уехавшей на заработки.

Все 4 месяца пребывания ребенка в доме у мужчины было к нему неприязненное отношение. С целью убить мальчика он несколько раз ударил его. От полученных травм ребенок скончался. Ожидая его смерти, мужчина никакой помощи ему не оказал. Затем положив тело ребенка в сумку, спустил в яму придорожного туалета.

Супруга мужчины на протяжении всего времени пребывания мальчика у нее дома не предприняла должных мер по его защите и обеспечению безопасности.

Обвиняемый признал полностью вину по истязанию, по остальным обвинениям отказался. Его супруга свою вину признала полностью.

«Суд приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, истязании и убийстве другого малолетнего. Его супруга признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и приговорена к 2,5 годам лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года», – проинформировали в пресс-службе суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Стоит отметить, аналогичный случай произошел в Астане прошлой осенью.