Няня и ее сожитель убили ребенка в Астане

Убийство было совершено в прошлом году.

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В прокуратуре Астаны сообщили о судебном приговоре двум жителям столицы, передает Kazpravda.kz.

По информации надзорного органа, в прошлом году малолетний ребенок подвергся физическому насилию со стороны няни и ее сожителя. В результате малыш скончался.

"При координации прокуратуры города была создана следственно-оперативная группа. Обеспечено оперативное и объективное расследование дела. В суде государственный обвинитель предоставил неопровержимые доказательства вины подозреваемых, приговором суда они осуждены к 17 и 23 годам лишения свободы соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.