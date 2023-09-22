Няня и ее сожитель убили ребенка в Астане
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Убийство было совершено в прошлом году.
В прокуратуре Астаны сообщили о судебном приговоре двум жителям столицы, передает Kazpravda.kz.
По информации надзорного органа, в прошлом году малолетний ребенок подвергся физическому насилию со стороны няни и ее сожителя. В результате малыш скончался.
"При координации прокуратуры города была создана следственно-оперативная группа. Обеспечено оперативное и объективное расследование дела. В суде государственный обвинитель предоставил неопровержимые доказательства вины подозреваемых, приговором суда они осуждены к 17 и 23 годам лишения свободы соответственно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.