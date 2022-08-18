Мужчину с ребёнком на руках сбили на пешеходном переходе в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Рудном. Авария случилась по улице Ленина, напротив дома №60, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.

«Водитель 2004 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2112, состоящей на российском учете, на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступил дорогу пешеходу 1992 года рождения, который держал на руках ребенка. В результате ДТП и ребенок, и пешеход, были доставлены в рудненскую городскую больницу с различными телесными повреждениями», — рассказал заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

В отношении 18-летнего водителя, проводится досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека».

Мужчина получил перелом, двухлетний ребенок пострадал менее серьёзно, добавили в полиции.