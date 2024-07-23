Мужчины и женщины могут на равных условиях усыновлять детей – КС

Конституционный Суд РК признал одну из норм Кодекса «О браке (супружестве) и семье» не соответствующей Конституции.

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Согласно указанной норме Кодекса, усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке, за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав.

Обратившийся в Конституционный Суд гражданин считает данную норму дискриминационной и противоречащей статье 14 Конституции, согласно которой никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола. Он обращает внимание на то, что для женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, подобный запрет не установлен.

По результатам проверки Конституционный Суд отметил, что устанавливаемые законодателем ограничения для лиц, желающих усыновить ребенка, должны быть адекватными законно обоснованным целям и отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности, исходя из прав и интересов детей.

Конституционный Суд указал, что следует исходить из интересов ребенка, нуждающегося в защите своих прав и интересов, и руководствоваться конституционно определенной задачей защиты брака и семьи, материнства, отцовства и детства.

Соответственно, законодательные механизмы должны быть направлены на поддержку усыновления на равных условиях мужчиной и женщиной, прежде всего из числа состоящих в браке и имеющих семью, как более отвечающего целям наилучшего обеспечения интересов ребенка и заботы о нем.

«Таким образом, установление ограничения, связанного с неравным отношением к лицам, желающим усыновить детей в зависимости от их пола, не соответствует требованиям статьи 14 Конституции», - резюмировали в суде.

С полным текстом нормативного постановления КС можно ознакомиться по этой ссылке.