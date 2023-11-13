Мужской поступок Общество 13 ноября 2023 г. 4:30 25 Галина Вологодская В Усть-Каменогорске сосед помог спасти из пожара семью с детьми. Об отважном поступке Андрея Смольникова рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Пожар начался в частном доме, расположенном по улице Акжауын. Загорелись хозпостройки, откуда огонь перекинулся на жилье. Дым заметил сосед Андрей Смольников. Он не раздумывая вошел в охваченное огнем строение и помог выбраться на улицу 60-летней хозяйке и двум беспомощным малышам, одному из которых исполнился всего год, а другому – 2,5. Прибывшие пожарные успели вынести из дома газовый баллон. Общая площадь, охваченная огнем, составила 154 кв. м. – Андрей работает токарем в вагонно-ремонтном депо, – рассказала руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – Он поступил как настоящий мужчина. Как напомнили чеэсники, зачастую причиной пожара становится эксплуатация неисправного электрооборудования. Нельзя использовать поврежденные провода и кабели, а также оставлять без присмотра включенные нагреватели, плиты и другие электроприборы. #Усть-Каменогорск #пожар #поступок #Андрей Смольников