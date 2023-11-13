Мужской поступок

Пожар начался в частном доме, расположенном по улице Ак­жауын. Загорелись хозпостройки, откуда огонь перекинулся на жилье. Дым заметил сосед Андрей Смольников. Он не раздумывая вошел в охваченное огнем строе­ние и помог выбраться на улицу 60-летней хозяйке и двум беспомощным малышам, одному из которых исполнился всего год, а другому – 2,5.

Прибывшие пожарные успели вынести из дома газовый баллон. Общая площадь, охваченная огнем, составила 154 кв. м.

– Андрей работает токарем в вагонно-ремонтном депо, – рассказала руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – Он поступил как настоящий мужчина.

Как напомнили чеэсники, зачас­тую причиной пожара становится эксплуатация неисправного элект­рооборудования. Нельзя использовать поврежденные провода и кабели, а также оставлять без присмотра включенные нагреватели, плиты и другие электроприборы.