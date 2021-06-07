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Музыка для всех
Аида Ахметова

В исполнении Казахского государственного симфонического оркестра прозвучали произведения мировой классики и отечественных композиторов. Открыла программу Симфония № 7 Людвига ван Бетховена. Далее прозвучала Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Солировали всемирно известная скрипачка, народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева и солист симфонического оркестра Дастан Балагумаров (альт). Публика одарила артистов овациями. Также был исполнен кюй для камерного оркестра «Шалқыма» Алмаса Серкебаева.

Айман Мусахаджаева отметила, что концерт состоялся в рамках 30-летия Независимости страны и был посвящен Дню государственных символов.

– Наш долгожданный концерт проходит на большой сцене Государственной концертной организации «Қазақконцерт». Мы рады встрече со слушателями. Сегодня они могут снова через музыку выдающихся композиторов переосмыслить главные ценности, вспомнить прекрасные моменты жизни. Хотелось бы, чтобы музыка всегда вдохновляла и служила опорой для нас всех, – сказала Айман Мусахаджаева.

В этот вечер Казахским государственным симфоническим оркестром дирижировал заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев. Маэстро высоко оценил мастерство казахстанских музыкантов.

– Казахский государственный симфонический оркестр – это высокопрофессиональный коллектив. Мы сразу сработались, – отметил дирижер. – Искусство не знает границ, у нас один язык общения – язык таланта и музыки.

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