МВД о недопущении гибели военнослужащих: «Мы не должны допускать провалов, которые могут привести к трагическим последствиям»

Происшествия
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В Астане прошло заседание военного совета Национальной гвардии МВД РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия МВД РК

В Центре управления войсками Национальной гвардии под председательством заместителя министра внутренних дел РК – главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова состоялся Военный совет войск, в котором приняли участие члены Военного совета, командующие региональными командованиями, начальник Академии НГ, начальники главных управлений (управлений), центров, самостоятельных отделов и служб, а также начальники департаментов полиции. В режиме видеоконференции находились офицеры командного состава региональных командований и воинских частей.

На повестке дня заседания Военного совета были рассмотрены вопросы состояния служебно-боевой деятельности Национальной гвардии по итогам 9 месяцев 2024 года и задачи на очередной период.

Военный совет Национальной гвардии Республики Казахстан, рассмотрев результаты служебно-боевой деятельности войск за 9 месяцев 2024 года, отметил, что оперативно-служебная готовность войск поддерживается на должном уровне.

Подводя итоги заседания, Ансаган Балтабеков довел задачи министра внутренних дел, который обратил внимание на обеспечение постоянной готовности сил и средств, отслеживать общественно-политическую обстановку в регионах и на охраняемых объектах, осуществлению работы по комплектованию должностей военнослужащих по контракту, поддержание законности и правопорядка среди личного состава, а также взять на жесткий контроль организацию индивидуально-воспитательной работы с подчищенными.

Кроме того, особое внимание было уделено недопущению гибели и травматизма среди военнослужащих. Было подчеркнуто, что подобные случаи недопустимы в мирное время, и все должностные лица должны принимать необходимые меры по искоренению подобных фактов.

«Требование президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о соблюдении закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг родине, имеет первостепенное значение. (...) Поэтому мы не должны допускать провалов, которые могут привести к трагическим последствиям. Важно, чтобы каждый командир на всех уровнях понимал, что дисциплина – это не просто соблюдение законности, а основа боеготовности и защиты нашего государства», – подчеркнул генерал-майор Ансаган Балтабеков.

По итогам заседания Военного совета было принято постановление, которое будет направлено в региональные командования и воинские части для руководства и исполнения.

#Нацгвардия #МВД РК #Военный совет

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