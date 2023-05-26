МВД опубликовало номера для сообщений о наркопреступлениях

Любая информация будет принята дежурным сотрудником подразделения по противодействию наркопреступности, проверена с принятием мер экстренного реагирования, заверили в ведомстве.

Фото: Kazpravda.kz

Учитывая современные технологии, способы распространения наркотиков и вовлечения казахстанцев в преступную деятельность, Министерство внутренних дел РК рассчитывает на содействие и поддержку неравнодушных граждан и публикует номера для сообщений о наркопреступлениях, передает Kazpravda.kz.

Информацию о ставших известных фактах наркоправонарушений, распространения наркотиков, в том числе через мессенджеры, нанесения граффити о наркотических средствах и размещения закладок, предлагается направлять на следующие телефоны ОВД своего региона, а также по мобильному приложению "102", через Е-Өтініш или непосредственно в Департамент по противодействию наркопреступности МВД РК.

Любая информация будет принята дежурным сотрудником подразделения по противодействию наркопреступности, проверена с принятием мер экстренного реагирования, заверили в ведомстве.

Астана: 8-(7172)-71-63-93;

Алматы: 8-(7272)-54-40-42;

Шымкент: 8-(7252)-97-67-54;

Алматинская область: 8-7282-24-22-37;

Акмолинская область: 8-(7162)-29-93-74;

Атырауская область: 8-(7122)-98-21-55;

Актюбинская область: 8-(7132)-55-77-95;

Область Абай: 8-7478771669;

Восточно-Казахстанская область: 8(7232)-57-78-92;

Жамбылская область: 8-(7262)-99-78-20;

Область Жетысу: 8-(7282)-60-83-42;

Западно-Казахстанская область: 8-(7112)-98-45-71;

Карагандинская область: 8-(7212)-40-70-90;

Кызылординская область: 8-(7242)-27-55-42;

Костанайская область: 8-(7142)-52-61-10;

Мангистауская область: 8-(7292)-47-50-64;

Павлодарская область: 8-(7182)-39-10-38;

Северо-Казахстанская: область 8-(7152)-39-41-93;

Туркестанская область: 8-(7253)-35-85-80;

Область Ұлытау: 8-7711956999;

Департамент полиции на транспорте: 8-(7172)-71-59-95, 94-32-62;

Министерство внутренних дел: 8 (7172) 72-21-05, 71-46-21.