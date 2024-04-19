МВД Таджикистана ужесточило ответственность для гадалок и мулл

В мире, Общество
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Айман Аманжолова
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Для них введён единый реестр регистрации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД страны

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На территории Республики Таджикистан продолжаются проверочные и профилактические работы по предупреждению нарушений, связанных с несоблюдением требований Законов Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «О свободе совести и религиозных объединениях» и прочее.

В этом контексте ведется контроль над занимающимися колдовством, незаконными религиозными учениями, мулло, раздающими талисманы и амулеты - для них введён единый реестр регистрации.

В связи с такими правонарушениями в законодательство Республики Таджикистан об усилении уголовной и административной ответственности вносятся изменения и дополнения. 

«Зарабатывающим на жизнь мошенничеством (колдовством, гаданием, раздачей талисманов и амулетов, незаконным религиозным обучением), назначается наказание в виде принудительного труда на срок до 6 месяцев», - отметили в МВД РТ.

 

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