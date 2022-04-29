Мы чуть не потеряли свою государственность - Токаев о январских событиях

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая проходит под девизом «Единство народа – основа обновленного Казахстана», высказался о январских событиях, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Единство, мир и дружба – наши незыблемые ценности. Мы ясно ощутили их важность во время январских событий. Теперь тяжелые дни позади. Со временем мы придем к пониманию опасностей, с которыми мы тогда столкнулись лицом к лицу. По сути, мы чуть не потеряли свою государственность», – сказал Президент.

По его словам, народ должен извлечь уроки из январской трагедии.

«Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы такая ситуация больше не повторилась», – резюмировал Токаев.