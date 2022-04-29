Президент , Общество
Мы чуть не потеряли свою государственность - Токаев о январских событиях
Диасов Ораз
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая проходит под девизом «Единство народа – основа обновленного Казахстана», высказался о январских событиях, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Единство, мир и дружба – наши незыблемые ценности. Мы ясно ощутили их важность во время январских событий. Теперь тяжелые дни позади. Со временем мы придем к пониманию опасностей, с которыми мы тогда столкнулись лицом к лицу. По сути, мы чуть не потеряли свою государственность», – сказал Президент.

По его словам, народ должен извлечь уроки из январской трагедии.

«Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы такая ситуация больше не повторилась», – резюмировал Токаев.

 

Популярное

Все
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Без скидок на погодные условия
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане
В годы лихой войны горстка женщин разных национальностей сумела выжить и сохранить детей
Экспорт казахстанского угля может вырасти в полтора раза без ущерба для внутреннего потребления
Ему покажешь грош, И делай с ним, что хошь
Малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора перевели на современный казахский язык
Первое и пока единственное село полностью отказалось от табака и спиртного в Восточном Казахстане
Решение Токаева покинуть пост главы партии AMANAT прокомментировал известный эксперт
Премьер обсудил с вице-президентом ЕБРР текущую ситуацию в банковском секторе Казахстана
14-летняя школьница покончила с собой в Актюбинской области
Дикий, дикий Дэн
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Президент , Экономика
Предпринимателей в Казахстане избавят от излишней опеки гос…
Президент , Общество
Президент: Новый Казахстан должен стать территорией справед…
Президент , Общество
"У нас есть такая привычка": Токаев предостерег от забалтыв…
Президент , Общество
Изменения в Конституцию: Токаев предложил провести референд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]