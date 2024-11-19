За 3 года государству возвращено активов втрое больше, чем за 10 лет – глава Антикора

Возврат активов
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Главными критериями в работе Антикора стали улучшение благосостояния и удовлетворение нужд граждан

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О подходах в сфере возврата активов рассказал глава Антикора Асхат Жумагали, передает Kazpravda.kz 

Напомним, в прошлом году в целях обеспечения верховенства права и социальной справедливости принят закон о возврате государству незаконно приобретенных активов.

«Это придало значительный импульс процессу возвращения народу страны незаконно полученных доходов и имущества. В нашем агентстве создано специальное подразделение для проведения финансовых расследований, и за неполных три года мы обеспечили возврат имущественных активов и денежных средств на сумму почти 1 триллион 100 миллиардов тенге. Это в три раза больше, чем за предшествующие десять лет», – сообщил Жумагали, добавив, что Казахстан активно проводит работу по имплементации положений Конвенции ООН против коррупции в отечественное законодательство.

По словам спикера, наряду с законодательными мерами серьезных результатов удалось добиться в ходе кардинального изменения подходов в работе агентства.

«Мы отказались от гонки за статистическими показателями. Главные критерии в работе – улучшение благосостояния и удовлетворение нужд граждан. Поэтому мнение населения является главным источником при планировании работы Антикора», – резюмировал глава Антикора.

#закон #Антикор #возврат активов

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